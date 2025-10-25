Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Adelaide scopre di essere stata tradita e reagisce così!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci svelano che Adelaide scoprirà il tradimento di Marcello dopo l'annullamento delle nozze.

Grandi emozioni nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Adelaide di Sant’Erasmo, piantata in asso da Marcello Barbieri alla vigilia delle loro nozze, non si darà pace. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1 ci svelano che la contessa scoprirà la verità sull’annullamento del matrimonio e correrà a casa di Barbieri per un confronto.

Adelaide disperata delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Dopo aver affrontato il suo stato confusionale Marcello Barbieri ha preso una decisione: annullare le nozze con Adelaide di Sant’Erasmo. Una decisione dolorosa ma necessaria dato che il suo cuore ormai pensa sempre a Rosa Camilli, e non avrebbe potuto iniziare una vita insieme alla contessa a queste condizioni. Adelaide è sconvolta, come ci rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, perché non si sarebbe mai aspettata che Marcello prendesse questa decisione ma, soprattutto non capisce perché il suo promesso sposo abbia improvvisamente cambiato idea. Certo Barbieri non si è mai veramente mostrato entusiasta dei preparativi per l’evento, ma Adelaide dava la colpa di tutto allo stress per il lavoro e al fatto che non fosse incline ad appassionarsi a questa materia. A Villa Guarnieri si scatena il caos e Adelaide è inconsolabile.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Marcello torna da Rosa

Ignara di tutto, Rosa Camilli torna a Milano e scopre che Marcello Barbieri ha deciso improvvisamente di annullare le nozze con Adelaide di Sant’Erasmo. La ragazza viene raggiunta proprio da Marcello che le farà delle confessioni molto sentite e romantiche, tanto da spingere Rosa ad accettare una promessa di Barbieri. Insomma, Rosa e Marcello finalmente si confessano il loro amore e hanno intenzione di viverlo alla luce del sole, anche se al momento è impossibile perché attirerebbero l’ira funesta della contessa. Mentre Roberto Landi è sconvolto dal fidanzato di Caterina, Umberto Guarnieri tenta di consolare Adelaide e poi si confessa con Odile, raccontandole perché secondo lui Marcello avrebbe deciso di annullare il matrimonio, ovvero perché il ragazzo è innamorato di Rosa e finalmente l’ha compreso. Ma la conversazione tra padre e figlia non rimarrà inascoltata e porterà delle gravi conseguenze. Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 10: Adelaide corre da Marcello

Dopo essersi disperata per giorni, alla ricerca di una risposta concreta, Adelaide di Sant’Erasmo origlia per caso la conversazione tra Umberto Guarnieri e Odile. Il Commendatore ha tentato in tutti i modi di insinuare il dubbio in Marcello prima delle nozze, soprattutto dopo aver ricevuto le foto del bacio con Rosa Camilli durante la loro trasferta a Trieste, e sembra essere riuscito nel suo intento. Adelaide così verrà a scoprire l’infedeltà del suo ex promesso sposo e le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la contessa non se ne starà con le mani in mano. Adelaide, infatti, si precipiterà a casa di Marcello per un chiarimento. È probabile, tuttavia, che nonno troverà solo in casa. Cosa accadrà quando Barbieri e Rosa le confesseranno di essere innamorati?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.