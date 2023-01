Il nostro generale: tutte le Anticipazioni sulla Seconda Puntata di Stasera della fiction di Rai 1

Anticipazioni TV

Subito la seconda serata della fiction di Rai 1 Il nostro generale. Il racconto degli anni Settanta di Carlo Alberto dalla Chiesa con l'impegno contro il terrorismo delle Brigate Rosse e della mafia. Tutte le anticipazioni.

Prosegue la lotta dei "ragazzi di dalla Chiesa", del Nucleo antiterrorismo costituito dal protagonista della fiction che torna in prima serata stasera martedì 10 gennaio per una seconda puntata doppia: Il nostro generale. Sergio Castellitto può festeggiare il risultato di ieri sera del primo appuntamento, insieme ai registi Lucio Pellegrini e Andrea Jublin. La serie è scritta da Monica Zapelli e Peppe Fiore e prodotta da Simona Ercolani per Stand By Me con Rai Fiction, con interpreti anche Teresa Saponangelo e Antonio Folletto. Prosegue la lotta alle Brigate Rosse, sempre più pericolose nel nord industriale, in due episodi di cui vi raccontiamo in anteprima tutte le anticipazioni.

Carlo Alberto dalla Chiesa ha rappresentato la prima linea della lotta dello stato contro l’attacco delle Brigate Rosse in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia. Da una parte il Generale e un gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, addestrati con metodi investigativi innovativi per l’epoca, e dall’altra ragazzi altrettanto giovani, i brigatisti, che coltivavano l’obiettivo di sovvertire lo Stato democratico attraverso sequestri, omicidi e attentati.

Le anticipazioni sulla Seconda Serata de Il nostro generale

Episodio 3 Montagne Russe

Curcio e Franceschini vengono arrestati dal Nucleo, ma l’utilizzo di Frate Mitra trascina con sé molte polemiche. L’aggressione delle Brigate Rosse allo Stato non si ferma, ma anche le indagini del Nucleo. Durante l’irruzione in un covo brigatista resta ucciso un componente della squadra del generale. Curcio viene fatto evadere dal carcere dalla sua compagna di lotta, Mara Cagol, che poi cade in uno scontro a fuoco con i carabinieri.

Episodio 4 La caduta

Le ultime tragiche evoluzioni del lavoro del generale spingono i vertici dell’Arma a chiudere il Nucleo antiterrorismo. Dalla Chiesa è privo di incarichi, ma continua a restare in contatto con i suoi ex uomini che riescono ad arrestare di nuovo Curcio. Le Brigate Rosse non si fermano e, con l’uccisione del giudice Francesco Coco, compiono il primo delitto pianificato. Inizia una lunga stagione di sangue. Dalla Chiesa viene incaricato di dirigere le carceri. Logorata dalle preoccupazioni, Dora muore di infarto. Il generale adesso è solo. Il rapimento e l’uccisione a Roma di Aldo Moro scuotono il Paese. Lo Stato deve rispondere. Il generale viene chiamato a ricostituire il Nucleo.