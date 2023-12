Il Metodo Fenoglio: stasera su Rai 1 la Seconda Puntata della serie con Alessio Boni e Paolo Sassanelli

Anticipazioni TV

Questa sera in prima serata su Rai 1 torna Il Metodo Fenoglio con la seconda puntata. Il personaggio inventato da Gianrico Carofiglio e interpretato da Alessio Boni si muove in una Bari dove la tensione tra malavitosi continua a salire. Nel cast anche Giulia Bevilacqua e Paolo Sassanelli.

Il lunedì appare un giorno un po’ meno in salita quando si pensa che, a fine giornata, si potrà accendere il televisore e seguire una serie ben scritta e ben recitata. Dalla settimana scorsa, infatti, va in onda, su Rai 1 in prima serata, Il Metodo Fenoglio - L'Estate Fredda, che prende ispirazione dai tre romanzi che Gianrico Carofiglio ha dedicato al Maresciallo dei Carabinieri Pietro Fenoglio, che si è mosso dal Piemonte per andare a lavorare a Bari, dove imperversa, soprattutto nella parte vecchia della città, una moltitudine di criminali. A tentare di fermarli, insieme a Fenoglio, è l'appuntato Antonio Pellecchia, che conosce i segreti della città.

Pietro Fenoglio, che è interpretato da Alessio Boni, è paziente, analitico e scrupoloso. Pian piano arriva alla soluzione dei casi più complicati. Il carabiniere ha anche una compagna di nome Serena che è impersonata da Giulia Bevilacqua. Nel cast anche Giulia Vecchio, Marcello Prayer, Michele Venitucci, Francesco Centorame. La regia è di Alessandro Casale e la sceneggiatura di Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Gianrico Carofiglio.

Il Metodo Fenoglio: Dove eravamo rimasti?

Nella prima puntata de Il Metodo Fenoglio - L'Estate Fredda abbiamo conosciuto i protagonisti della serie, a cominciare da Pietro Fenoglio, uomo colto, profondo e sensibile che ha un modo tutto suo di lavorare. Il Maresciallo dei carabinieri si trova a indagare sull’omicidio di uno strozzino. A essere accusato del crimine è un bravo ragazzo che dice di averlo ucciso per un debito che ha contratto spinto dalla necessità di spacciare droga. Fenoglio è perplesso, ma un foulard intriso di un profumo femminile lo spinge verso la verità. Fenoglio comincia anche a pensare che Bari si stia preparando per una guerra di Mafia, dal momento che il perfido boss Nicola Grimaldi sta diventando troppo violento e accentratore. Nell'episodio iniziale della fiction abbiamo fatto la conoscenza della fidanzata di Fenoglio, che lo ama teneramente e vorrebbe da lui un figlio.

Il Metodo Fenoglio: Anticipazioni della Seconda Puntata

La seconda puntata de Il Metodo Fenoglio - L'Estate Fredda si intitola Una mutevole verità proprio come il capitolo iniziale della trilogia di Gianrico Carofiglio, mentre L'Estate Fredda, sempre nella trilogia, è il titolo del secondo romanzo. Nell'episodio di stasera il caso dell'assassinio dell'usuraio sembra risolto, ma Pietro Fenoglio è ancora molto dubbioso. Il Maresciallo è rimasto molto scosso dall'incendio del Teatro Petruzzelli con cui si è conclusa la prima puntata della serie e sospetta che sia un atto dimostrativo della criminalità organizzata. Nell'anno in cui la vicenda comincia, il 1991, la Mafia è particolarmente aggressiva, e ben sappiamo che nel 1992 arriveranno l'uccisione di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, espressione di una ribellione contro lo stato. Tornando a Una mutevole verità, ci sono ancora conflitti irrisolvibili in seno alla malavita urbana. Il rapporto fra Nicola Grimaldi, ai vertici della mafia barese, e il suo luogotenente Vito Lopez, è sempre più teso, e siamo a un passo dalla deflagrazione.

Appuntamento dunque stasera, su Rai 1 in prima serata, con la seconda puntata de Il Metodo Fenoglio - L'Estate Fredda.