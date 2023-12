Il Metodo Fenoglio: stasera su Rai 1 l'ultima puntata della serie con Alessio Boni

Anticipazioni TV

Stasera su Rai 1 arriva l'ultima puntata della miniserie con Alessio Boni Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda. Il Maresciallo e la sua squadra trovano l'assassino di Damiano Lopez, mentre la Mafia si macchia di un'altra gravissima colpa.

Questa sera, su Rai 1 in prima serata, torna l'appuntamento con Il Metodo Fenoglio: l'estate fredda, la serie tratta dai tre romanzi di Gianrico Carofiglio che hanno per protagonista il Maresciallo dei carabinieri Pietro Fenoglio, che indaga sulla criminalità organizzata nella Bari del 1991 e 1992, anni dell’incendio del Teatro Petruzzelli e delle stragi di Capaci e Via D'Amelio.

Dopo la terza puntata, andata in onda, sempre su Rai 1, ieri sera, è la volta della quarta ed ultima puntata, sempre diretta da Alessandro Casale e interpretata da Alessio Boni, Paolo Sassanelli, Giulia Bevilacqua, Giulia Vecchio, Michele Venitucci, Marcello Prayer, Bianca Nappi, Francesco Centorame e Alessandro Carbonara. Carofiglio è anche fra gli autori della sceneggiatura e ha cercato di prendere le distanze dai libri, senza però tradire lo spirito della trilogia e dei suoi personaggi.

Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda: Dove eravamo rimasti?

Pietro Fenoglio e la sua squadra hanno ritrovato il corpo senza vita di Damiano Grimaldi e nell'indagine li ha aiutati Vito Lopez, che, per proteggere la moglie e il figlio dagli scagnozzi di Grimaldi, si è costituito, ammettendo una serie di omicidi di cui non era nemmeno sospettato. I carabinieri hanno arrestato diversi affiliati all'organizzazione criminale che Vito ha svelato chiamarsi Società Nostra, e hanno bloccato l'arrivo al porto di un'ingente quantità di droga. Purtroppo Grimaldi è riuscito a scappare. Nel frattempo Giovanni Falcone è stato ucciso e la sua morte ha addolorato l'Italia intera. Pellecchia e Gandolfo hanno indagato su un pedofilo e, perquisendo la sua casa di campagna, hanno trovato lo zaino di Damiano. Fenoglio non era convinto che fosse lui il responsabile della morte del bimbo, ma la colpa certo non è stata di Lopez, che si è capito essere il vero padre del bambino. Nel frattempo il pm Gemma ha scoperto che il più caro amico di suo fratello era tossicodipendente e che i due si drogavano e spacciavano insieme. Fenoglio e Serena hanno ammesso di essere in crisi e dovranno decidere se lasciarsi o tentare un nuovo inizio.

Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda: Anticipazioni della quarta ed ultima puntata

La quarta e ultima puntata de Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda è divisa in due episodi: Il male minore e Colpire al cuore.

Episodio 7 - Il male minore

Pietro Fenoglio, già abbastanza turbato dalla guerra di Mafia che sta cercando di combattere e dai problemi personali, viene a sapere qualcosa di potenzialmente pericoloso sul passato dell'uomo di cui si fidava più ciecamente. Così si ritrova di fronte a una scelta che potrebbe cambiare il corso della sua esistenza.

Episodio 8 - Colpire al cuore

Finalmente il Maresciallo dei carabinieri Pietro Fenoglio scopre chi ha commesso un omicidio che è diventato la sua ossessione, risolvendo un incredibile rompicapo. Per farlo ha però bisogno di una mano da parte di un amico fedele.

