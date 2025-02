Il Conte di Montecristo: L'Ultima Puntata va in onda su Rai1 questa sera, lunedì 3 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Ultimo appuntamento con la serie evento di Rai1, Il Conte di Montecristo. Si conclude oggi la storia di vendetta di Edmond Dantès, interpretato da Sam Claflin. Scopriamo insieme le trame degli episodi finali in onda stasera in prima serata.

Il Conte di Montecristo: ecco cosa è successo nelle puntate precedenti

Edmond Dantès ha assunto l’identità de Il Conte di Montecristo e con questa sta tessendo la sua vendetta. Chiunque lo abbia tradito pagherà per averlo fatto e nessuno rimarrà impunito. Nel suo piano sta finendo chiunque abbia a che fare con lui anche Albert, che ha sta ormai capendo che il conte di cui tanto lui si è fidato, sta cercando di distruggere suo padre e la sua famiglia. Sebbene abbia compreso che Montecristo è il suo Edmond, Mercedes non ha avuto la forza di fermarlo e ha ormai compreso che il suo antico amore è ormai perso e nulla potrà recuperare il suo cuore.

Nella terza puntata de Il Conte di Montecristo, Edmond ha fatto arrivare a Parigi una schiava algerina, che gli servirà per dimostrare i crimini di Fernand e per annientarlo definitivamente. Ma nel piano di Dantès è compreso anche il conte Spada o meglio il criminale Vampa, che gli permetterà di distruggere Danglars. Villefort sarà invece punito dagli stessi suoi errori anzi dai suoi orrori.

Il Conte di Montecristo: ecco cosa succederà nell’ultima puntata in onda stasera su Rai1

Dantès riesce a trovare Gaston, il figlio illegittimo di Villerfort, ovvero quel bambino che suo padre seppellì vivo appena nato. Il conte scopre che il ragazzo è diventato un ladro e cerca di convincerlo a prendersi pure lui la propria vendetta. Nel mentre Danglars, scoperto del tradimento di Fernand nei confronti di Ali Pascha, diffonde la notizia alla stampa. Il marito di Mercedes viene costretto a un processo ed è là che Haydée testimonia contro di lui. Albert, fuorioso contro Montecristo, lo sfida a duello. Sua madre è costretta a intervenire e a pregare Edmond di risparmiare suo figlio. Dantès cede alle richieste del suo antico amore e decide di lasciarsi uccidere. Questo però non sarà necessario perché la donna decide di raccontare a suo figlio tutta la verità su suo padre.

Albert capito che suo padre è un mostro, decide di schierarsi dalla parte del conte e di affrontare Fernand, che verrà annientato dalla vergogna e dalla scoperta della vera identità di Montecristo. Alla vigilia delle nozze con Eugenie, il conte Spada aiuta la ragazza a fuggire con il suo vero amore, ovvero la sua insegnate di canto. Edmond rivela a Villefort che il veleno che ha ucciso la marchesa è stato rubato da Heloise. La donna, che ora teme di essere denunciata, compie un atto scellerato. Villefort scoprirà non solo che suo figlio è vivo ma anche a che tipo di disperazione è arrivata sua moglie.

Tutti e tre i nemici di Dantès hanno ricevuto una lezione e la vendetta si è compiuta. Ora Edmond è un uomo libero ma troverà davvero la pace accanto a Mercedes, che ritroverà al suo fianco a Marsiglia?

Il Conte di Montecristo va in onda in prima serata su Rai1.