Il Commissario Ricciardi 2: presentata la nuova stagione della fiction con Lino Guanciale

È stata presentata oggi la Seconda Stagione del Commissario Ricciardi, la serie tratta dai libri di Maurizio De Giovanni con Lino Guanciale. La Prima Puntata il 6 marzo in Prima Serata su Rai 1.

Sarà l'amore il grande protagonista della Seconda Stagione de Il Commissario Ricciardi, fortunata serie tv con Lino Guanciale ispirata ai romanzi che Maurizio De Giovanni ha dedicato al commissario Luigi Alfredo Ricciardi Barone di Malomonte, che risolve casi di omicidio nella Napoli degli anni '30. Non solo il protagonista verrà conteso da due donne, a cui se ne aggiungerà una terza (Bianca Palmieri di Roccaspina), ma anche gli altri personaggi, chi più chi meno, avranno a che fare con questo sentimento. In fondo, l'intero ciclo di Ricciardi è - come ha detto più volte Guanciale - la cronaca di un'educazione sentimentale. E poi, a monte dei delitti raccontati nei romanzi, ci sono o il denaro o proprio l'amore.

La Seconda Stagione del Commissario Ricciardi, che andrà in onda il Lunedì in Prima Serata su Rai1 a partire dal 6 marzo, si compone di 4 Episodi: Febbre, Anime di Vetro, Serenata senza nome e Rondini d'Inverno. Di questi, solamente tre sono la trasposizione di un libro, perché Febbre prende invece spunto da un racconto lungo. Al centro della storia, l'omicidio di un uomo cieco e malridotto: Gaspare Rummolo, che Ricciardi apprende essere un "assistito", in altre parole un uomo che offre i numeri vincenti al gioco del Lotto dopo aver parlato con i defunti. Una simile scelta narrativa è coerente con la necessità, da parte degli sceneggiatori, di ribadire, al principio della nuova stagione, la natura del dono - o della maledizione - del Commissario, che sente le ultime parole o gli ultimi pensieri delle vittime di morte violenta.

Il Commissario Ricciardi 2: signori, la perfezione è servita

La nuova stagione del Commissario Ricciardi è stata presentata questa mattina a Roma nella sede Rai di Viale Mazzini. Ovviamente c'era Lino Guanciale (Luigi Alfredo Ricciardi), affiancato da Antonio Milo (Raffaele Maione), Maria Vera Ratti (Enrica Colombo), Enrico Iannello (Bruno Modo), Serena Iansiti (Livia Lucani). C'erano anche gli sceneggiatori Salvatore Basile e Viola Rispoli e il regista, che non è più Alessandro D'Alatri ma Gianpaolo Tescari. Ad aprire le danze è stata la produttrice Gabriella Buontempo, che ha parlato del lavoro certosino di scenografi e costumisti e che ha spiegato che le quattro puntate sono state girate a Napoli e a Taranto, che ha fatto da sfondo alle scene ambientate nella parte bassa dei vicoli della città partenopea. Insomma, ogni singolo dettaglio è stato curato e una simile ricostruzione filologica ha molto aiutato il regista. Proprio quest’ultimo ha ringraziato tutte le persone coinvolte nella Seconda Stagione della serie: "Ho avuto una fortuna enorme. Gli interpreti che aveva scelto Alessandro erano tutti di uno spessore straordinario. Mi hanno aiutato a entrare nella storia. Quanto agli sceneggiatori, penso che non solo siano riusciti a sviluppare i personaggi principali, ma che abbiano fatto un ottimo lavoro anche con i personaggi nuovi, costruendo intorno a loro e dentro di loro una grande verità. Fondamentale è stato l'apporto del direttore della fotografia Marcello Montarsi, al quale ho detto: 'Il nostro modello è Vittorio Storaro, o meglio la sua fotografia ne Il Conformista di Bernardo Bertolucci’ Sono stato circondato da persone che si sono dedicate anima e corpo a questo progetto".

Dai romanzi di De Giovanni alla serie tv

Fra coloro che certamente non si sono risparmiati, bisogna senz'altro annoverare gli autori del copione Salvatore Basile e Viola Rispoli. Il primo, dopo aver ribadito la centralità dell'amore nella nuova stagione, ha manifestato il suo timore reverenziale nei confronti dell'amatissima serie di libri di Maurizio De Giovanni: "Noi abbiamo una responsabilità pazzesca quando portiamo un romanzo del ciclo di Ricciardi in televisione. Ogni lettore ha la sua fantasia e si costruisce una sua immagine di Napoli e anche dei personaggi. Non vorrei mai essere al posto dei nostri attori, che in un certo senso hanno distrutto queste immagini, dando una faccia a tutti i personaggi e creando un corto circuito con lo spettatore. Per fortuna il pubblico sembra aver gradito in pieno questa transizione da immaginazione a realtà visiva".

"Per me questa seconda stagione è stata un parco giochi" - ha aggiunto Viola Rispoli - "perché, una volta trovato un linguaggio e superata la difficoltà principale di questo personaggio letterario che parla pochissimo e pensa moltissimo, e quindi molto complicato da mettere in scena nel mondo televisivo, Ricciardi ha cominciato a vivere di vita propria e con lui tutti gli altri personaggi".

Lino Guanciale: l'attore soprannaturale

Al centro del gruppo di talent seduti in riga davanti ai giornalisti, c'era Lino Guanciale, che Maurizio De Giovanni ha definito "l'attore più soprannaturale d'Italia". Contento di aver riabbracciato un personaggio che ama profondamente, Lino ha ribadito l'importanza del suo 'incontro' con Luigi Alfredo: "Mi considero un uomo estremamente fortunato, perché nel mio percorso professionale ho avuto la possibilità di avere sempre a disposizione personaggi capaci di mettermi profondamente in discussione. In questo caso, ho dovuto scalare una montagna altissima, perché questa figura inventata da Maurizio De Giovanni, insieme alla rete di relazioni che ha o al mondo che lo circonda, e che consiste poi nel fascino di questi romanzi, è stata una sfida bellissima da accettare. Ricciardi era un personaggio da affrontare tutto in sottrazione, cosa che non avevo fatto così tanto in altre occasioni. Ovviamente mi preoccupava la reazione dei lettori che amavano profondamente questa saga, ma la mia fortuna è stata aver avuto la possibilità di immaginare Ricciardi non soltanto nel silenzio delle mie letture ma anche nel momento in cui dovevo metterlo in scena. È stato un gioco magnifico, un gioco molto serio, ma sempre un gioco".

Due donne per un uomo

Come abbiamo scoperto nella prima stagione, il tenebroso Ricciardi è amato da due donne diversissime l'una dall'altra: la cantante lirica Livia Lucani - elegante, bellissima e mondana - e la maestra Enrica Colombo, che abita nel palazzo di fronte alla finestra del Commissario. La prima ha il volto di Serena Iansiti, che, senza spoilerare troppo, ha raccontato cosa accadrà al suo personaggio: "Livia non si arrende, anzi prende una china abbastanza pericolosa a causa della sua disperazione, che la porterà a commettere degli errori e anche a perdere il suo allure e la sua compostezza. La vedremo bere e fumare. Sarà insomma un po’ come una rockstar maledetta".

Enrica Colombo, alta, snella e timida, ha invece il volto di Maria Vera Ratti, che ha detto: "Enrica non beve, non fuma, ma non si arrende nemmeno lei. Cerca maldestramente di staccarsi da Ricciardi, e un simile atteggiamento è indice della grande disperazione che prova questa povera ragazza, che però troviamo cresciuta. Io sono cresciuta insieme a Enrica, perché è stato il ruolo su cui mi sono formata, perché quando ho cominciato, stavo ancora studiando. Nella prima stagione, ho affrontato la parte con grande tensione, con la stessa paura che apparteneva al personaggio. Adesso, invece, Enrica ha più consapevolezza e più coraggio, un po’ come me".

Raffaele Maione e la famiglia

Il Commissario Ricciardi ha due grandi amici, che gli rendono meno gravosa un'esistenza divenuta per lui sempre più angosciante. Parliamo del Brigadiere Raffaele Maione, che lo aiuta nelle indagini, e dell'anatomopatologo Bruno Modo, che effettua le autopsie. Maione ha il sorriso e la fisicità imponente di Antonio Milo, attore napoletano a 360° che all'incontro con i giornalisti si è presentato vestito di tutto punto: "Mi piace pensare che il Brigadiere Maione rappresenti una parte di Napoli" - ha spiegato - "che poi è quella più accogliente. La solidità del personaggio mi ha fatto pensare a una persona cara, mio nonno. Nella prima stagione Raffaele vive, insieme alla moglie Lucia e alla famiglia, il lutto per la scomparsa del figlio maggiore e, in qualche modo, riesce a elaborarlo. Ovviamente la ferita rimane sempre aperta, ma diciamo che adesso Maione ha a che fare con un altro tipo di problema: la gestione dei figli e il loro futuro".

Bruno Modo e l'amore

Chiude la carrellata degli attori che interpretano i personaggi principali del Commissario Ricciardi 2 Enrico Ianniello alias Bruno Modo, certamente meno malinconico dell’amico Luigi Alfredo e più gaudente: "Bruno Modo, a differenza di quasi tutti, beve, fa l'amore, mangia, si comporta da sciupafemmine e lo fa con grande allegria. È come se il personaggio fosse un grande distributore di gioia, ed è la sua caratteristica più bella. Nella prima stagione era uno scapolone, mentre quest'anno gli sceneggiatori sono stati molto bravi a fargli uno sgambetto terribile, perché Bruno si innamora di Lina. Vi dico solo che tante lacrime verranno versate e che Modo scoprirà che amare una sola persona non è la stessa cosa che amare molte persone".

L'intervista al regista Gianpaolo Tescari

Prima della conferenza stampa del Commissario Ricciardi 2, abbiamo avuto il piacere di incontrare il regista Gianpaolo Tescari. Ecco la nostra intervista esclusiva: