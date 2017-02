Il Commissario Montalbano è servito: clip dei nuovi episodi, photocall e intervista a Luca Zingaretti e al cast

Le serate in cui prendere un impegno con il divano davanti alla TV sono quelle del 27 febbraio e del 6 marzo. I nuovi appuntamenti con il Commissario Montalbano in onda su Rai1 sono il 29° e 30° episodio della popolarissima fiction tratta dai racconti di Andrea Camilleri. Un successo in costante crescita presso il pubblico televisivo fin dal debutto nel 1999, Montalbano ha fatto registrare record di ascolti anche con le repliche ed è diventata la serie italiana più venduta all'estero, andata in onda in oltre sessanta paesi.

Un covo di vipere è il titolo dell'episodio di lunedì 27 febbraio nel quale il Commissario deve risolvere il mistero intorno alla morte di un imprenditore ucciso da un colpo di pistola, mentre lunedì 6 marzo andrà in onda Come voleva la prassi la cui storia ruota intorno al cadavere seminudo di una donna ritrovato nell'androne di un palazzo. Qui sotto l'intevista a Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Valentina Lodovini (guest star di Un covo di vipere), il video con una clip di ciascun epidosio (entrambi diretti da Alberto Sironi) e il photocall alla sede Rai di Viale Mazzini a Roma (foto di Massimiliano Zoppo).