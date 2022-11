Il Collegio 7: Stasera la Sesta Puntata del docu-reality di Rai2

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le novità della sesta puntata della nuova edizione de Il Collegio, in onda stasera 15 novembre su Rai2 in prima serata.

Va in onda stasera 15 novembre alle 21:20 su Rai2 la sesta puntata de Il Collegio 7 che porta i ragazzi protagonisti molto più indietro nel tempo di quanto non avessimo visto nelle stagioni precedenti: l'anno scolastico è quello del 1958. Insomma, proseguono gli studi nel docu-reality di successo firmato Rai che appassiona i giovani spettatori.

Come abbiamo già visto nella puntate precedenti andate in onda le settimane scorse, l'importante novità di questa edizione è la voce narrante di Nino Frassica, che accompagna il racconto delle avventure dei 20 protagonisti: gli scontri con il Preside e il corpo docenti, le simpatie e le antipatie verso gli altri collegiali e le gite fuori dal convitto. L'altra grande novità di questa stagione è la presenza di due sezioni, per la prima volta i collegiali sono divisi in due classi separate proprio come succedeva all’epoca: la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale. Nel 1958, infatti, la scuola media era ancora divisa in due percorsi fra chi avrebbe continuato gli studi umanistici e chi si sarebbe invece indirizzato subito al lavoro con l’“avviamento professionale”.

Il Collegio 7: anticipazioni della quinta puntata del docu-reality

Nella sesta puntata de Il Collegio cosa vedremo?

Dopo le dure reprimende del Preside, c'è chi alzerà bandiera bianca e deciderà di non seguire più le regole, anche se la scelta causerà lacrime amare per chi gli è vicino.

Una lezione sulla disfatta di Caporetto sarà invece occasione per un incontro gioioso, bagnato da lacrime di tutt'altra natura. Sulla scia del nuovo astro nascente del calcio mondiale del 1958, il giovane brasiliano Pelè, verrà organizzata una sfida all'ultimo rigore fra Docenti e Collegiali. Chi vincerà?

La sesta puntata de Il Collegio 7 va in onda questa sera 15 novembre 2022 su Rai2.