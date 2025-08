If you Love Anticipazioni Puntate dal 4 all'8 agosto 2025: Ates conosce Leyla, una ladra che si finge la nuova tata!

Anticipazioni TV

Ecco tutte le Anticipazioni delle Nuove Puntate di If you Love, un'altra soap turca di Canale 5, in onda dal 4 all'8 agosto 2025. Scopriamo insieme che cosa accadrà questa settimana!

Da oggi, lunedì 4 agosto 2025, Canale 5 trasmetterà un'altra soap opera turca, If you Love, a partire dalle 15:15, quindi subito dopo Forbidden Fruit e prima di Io Sono Farah. Stiamo parlando di un'appassionante dizi che ha per protagonista una scaltra ladruncola, Leyla, ed un attraente rampollo, Ates; quest'ultimo, inoltre, è interpretato da un attore che il pubblico italiano conosce bene, ossia Kerem Bursin, Serkan Bolat di Love is in the Air. Ma scopriamo insieme che cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda questa settimana, da lunedì 4 a venerdì 8 agosto 2025.

If you Love, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 4 all'8 agosto 2025

Lunedì 4 agosto 2025

Siamo a Maiorca, ed Ates Arcali sta per ricevere una visita inattesa da parte di Ilter, il maggiordomo di famiglia, che deve informarlo della morte del padre, Vahit Arcali; quindi, lo invita caldamente a rientrare in Turchia. Anche suo fratello Umut e sua zia Fusun insistono affinché rientri quanto prima, altrimenti non potranno procedere con l'apertura del testamento. D'altra parte, la questione è più complessa del previsto, visto che il defunto aveva avuto altri tre figli dal suo secondo matrimonio. In un primo momento, il giovane si rifiuta di rientrare, dato che i suoi rapporti con i famigliari non sono dei migliori, ma, alla fine, si decide perché Ilter gli parla anche di una misteriosa lettera legata alla mamma morta.

Martedì 5 agosto 2025

Giunto ad Istanbul, Ates va a stare in un hotel dove incontra Leyla, una ragazza che sta fuggendo dalla finte nozze che aveva celebrato soltanto per truffare gli invitati. Infatti, Leyla fa parte di un gruppo specializzato in messinscene di questo genere per rubare i gioielli ricevuti in dono. La giovane si è accaparrata il bottino ed ora se lo sta spartendo con il resto della banda, poi si prepara a partire per Smirne, dove dovrà mettere in atto un altro dei suoi diabolici piani. Prima, però, passa a trovare in ospedale uno sconosciuto in coma, sperando che si risvegli quanto prima e gli riveli che cosa ne sia della sua famiglia. Qui si rende conto di aver preso la collana della madre, ed il sospetto è che l'abbia dimenticata nella suite di Ates. Dopo averlo avvistato, lo segue.

Mercoledì 6 agosto 2025

Ates si sta dirigendo verso l'azienda di famiglia per l'apertura del testamento del padre. Il giovane scoprirà che l'eredità verrà divisa in modo equo tra tutti e cinque i figli del defunto, e che lui dovrà accudire i tre fratelli minori e prendere in mano le redini della società. Anche se non ne è per niente felice, si vede costretto ad accettare queste condizioni. Allora, Ates si stabilisce nella villa di famiglia, dove emergeranno sin da subito le prime difficoltà nel rapportarsi con i tre fratelli. Nel mentre, Leyla sta scappando dell'albergo, inseguita sia dalla banda che dai parenti di Hasan. La ragazza si rifugia nell'auto di Mert, autista di Ilter, e si ritrova involontariamente alla tenuta. La sicurezza la nota e la prende per una ladra, ma il maggiordomo pensa sia la nuova tata, così l'accoglie in casa.

Giovedì 7 agosto 2025

Leyla chiama Meryem per raccontarle che cosa le è accaduto, mentre Ates si rende conto che il solo contento della sua presenza si Ilter. Il maggiore dei suoi fratellastri, Ilgaz, è quello più insofferente, tanto che arriva a vietare ai fratelli minori di uscire dalla camera. Intanto, la ladra ha il forte timore che il padrone di casa possa smascherarla e cacciarla via. D'altra parte, Leyla si sta già affezionando ai bambini. Al contempo, Onur è in ansia per lei; Meryem, invece, conosce la verità, anche se non può parlarne con nessuno. Per finire, Ates decide di ristrutturare tutta la villa, per cancellare definitivamente ogni traccia del passato. I fratellastri non ne sono per niente contenti, ma lui è irremovibile.

Venerdì 8 agosto 2025

Dopo aver deciso di ristrutturare interamente la villa, Ates prende un'altra drastica decisione, che però riguarda l'azienda di famiglia: licenzia sua zia Fusun ed introduce nuove regole. Intanto, Meryem sta mettendo in guardia Leyla da Yakup, il quale l'ha casualmente vista alla villa ed ora sta progettando un nuovo diabolico piano contro di lei. In un secondo momento, Leyla deve accompagnare Ates a visitare la scuola che è stata fondata in memoria della madre scomparsa. In questa occasione, lei ha modo di scoprire un lato inedito del giovane che la lascia senza parole. Quindi, la ragazza pensa che sia il caso di cogliere la palla al balzo per cercare di fargli capire quanto stia facendo soffrire i suoi fratellastri.

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.