I Miserabili: Stasera su Rai 3 la prima delle due puntate della miniserie TV della BBC

Anticipazioni TV

Il recente adattamento in versione mini serie de I Miserabili, l'opera eterna di Victor Hugo, va in onda il 6 e 7 gennaio 2021 in prima serata su Rai3.

Va in onda stasera 6 gennaio 2021 su Rai3 la prima delle due serate dedicata a I miserabili, la mini serie inglese prodotta nel 2018 dalla BBC. Se Victor Hugo avesse saputo quanti adattamenti per lo schermo sarebbero stati fatti della sua opera, lui che era anche un artista visivo, se ne sarebbe rallegrato. Ne sono stati fatti così tanti che diventa difficile tenerne traccia, tra film, serie e rivisitazioni. Ricorderete il musical Les Misérables del 2012 con un numeroso cast, tra cui Hugh Jackman e Anne Hathaway, o il film I miserabili del 1998 con Liam Neeson e Uma Thurman. O forse siete grandicelli o acculturati abbastanza da citare anche la versione francese del 1958 con Jean Gabin. Invece lo sceneggiato italiano del 1964 con Gastone Moschin? Se la curiosità vi assale, andate su RaiPlay e cercatelo.

Questa miniserie invece si prende il tempo necessario per raccontare le lunghe vicende che animano i bassifondi della società francese dell'800. I 6 episodi totali saranno suddivisi in due serate da tre ore. Diretta da Tom Shankland, la serie si avvale delle interpretazioni di Dominic West, David Oyelowo, Olivia Colman, Lily Collins e Ellie Bamber.

I miserabili: la trama della miniserie inglese tratta dall'opera di Victor Hugo

Protagonista è Jean Valjean, un detenuto, che cercherà in tutti i modi di fuggire al suo passato e all’irremovibile ispettore Javert, al suo inseguimento da anni. Ma I Miserabili è anche la storia di una madre giovane e disperata, Fantine, spinta dalle circostanze a lasciare la figlia e a diventare una prostituta per mantenersi. Nella prima parte, in onda mercoledì, siamo nel 1815: dopo la sconfitta nella battaglia di Waterloo la Francia è in ginocchio. Jean Valjean viene finalmente rilasciato dopo aver scontato 19 anni di lavori forzati a Tolone per aver rubato un tozzo di pane. Ma una volta tornato libero, le sue sofferenze non sono finite poiché l'uomo deve continuamente confrontarsi con l'avversione e la diffidenza della gente che incontra.

È difficile per lui riuscire a voltare pagina e rifarsi una vita. Ma l'incontro con un Vescovo, particolarmente amorevole e generoso, lo mette in crisi aprendo una breccia nel suo cuore indurito dall'odio. Nella seconda parte, in onda giovedì, dopo essere evaso nuovamente dalle prigioni di Toulon, Jean Valjean continua la sua disperata ricerca della piccola Cosette, per mantenere la promessa fatta alla madre sul suo letto di morte di garantire alla piccola un futuro migliore. Finalmente riesce a trovarla e a strapparla dalle grinfie degli abominevoli coniugi Thenardier. Ma Javert, costantemente sulle tracce di Jean Valjean, riesce in breve a localizzarlo e organizza una serrata battuta di caccia all'uomo per arrestarlo nuovamente. All'ultimo momento, con la forza della disperazione, l'eterno perseguitato riesce a sfuggirgli rifugiandosi in un convento di suore, dove la Madre Badessa, convinta della sua innocenza, decide di accogliere e proteggere sia lui che la piccola Cosette.

Qui sotto il trailer della miniserie I miserabili in versione originale.