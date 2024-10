I Leoni di Sicilia: Stasera su Rai 1 la quarta e ultima puntata della serie con Michele Riondino e Miriam Leone

Anticipazioni TV

Termina su Rai 1 in prima serata la serie I leoni di Sicilia con Michele Riondino e Michele Riondino: diretta da Paolo Genovese, è tratta dal romanzo di Stefania Auci, una saga familiare nella Sicilia del XIX secolo. Ecco le anticipazioni della quarta e ultima puntata, con il settimo e ottavo episodio.

Stasera, martedì 1° ottobre 2024 in prima serata, va in onda su Rai1 l'ultima puntata della serie I Leoni di Sicilia, una saga familiare ambientata nella Sicilia del XIX secolo, interpretata da Miriam Leone e Michele Riondino, diretta da Paolo Genovese, con un cast che comprende tra i tanti Donatella Finocchiaro e Edoardo Scarpetta. Il romanzo omonimo di Stefania Auci è stato adattato in sceneggiatura da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. La serie è stata per un anno un'esclusiva streaming su Disney+, nella sezione Star, e viene adesso resa disponibile anche in chiaro sulla Rai. Leggi anche I Leoni di Sicilia: Le nostre video interviste a Paolo Genovese e al cast della serie

I Leoni di Sicilia, la trama della serie con Miriam Leone e Michele Riondino

I Leoni di Sicilia racconta i cambiamenti sociali nella Sicilia del 1800, dai primi anni del secolo quando la famiglia Florio vi si trasferisce in cerca di fortuna, da Bagnara Calabra. Vincenzo Florio (Michele Riondino) eredita il senso paterno per gli affari e l'ambizione, anche se patisce tutta la vita le umiliazioni subite dalla nobiltà palermitana, che ha bisogno dei suoi soldi ma si sente sempre al di sopra di lui. Peggiora le cose per l'unico cedimento sentimentale della sua vita, la relazione con Giulia (Miriam Leone), non altolocata: la tratta da amante anche quando dà al mondo due figlie, la sposa solo quando arriva il maschio, Ignazio, chiamato come il suo amato zio. Ma si può crescere con un padre così, che si aspetta da un figlio il bene della famiglia, e non la sua felicità, dopo aver dimenticato anche i propri slanci passati?



I Leoni di Sicilia: Trailer Ufficiale: I Leoni di Sicilia: Il trailer ufficiale della serie Disney+ - HD

I Leoni di Sicilia, le anticipazioni della Quarta Puntata della Fiction con Miriam Leone e Michele Riondino

Negli episodi sette e otto di I Leoni di Sicilia ritroviamo Vincenzo e Giulia invecchiati, mentre le due figlie patiscono un padre che le ignora, tutto concentrato sul futuro del figlio Ignazio, che non è in grado di contraddirlo...

Nel settimo episodio Vincenzo affronta l'ennesima sfida: vorrebbe maritare sua figlia Angela col figlio del Principe di Torrebruna (Enrico Lo Verso), ma la ragazza è vista dalla nobilità come "bastarda", perché in origine nata fuori dal matrimonio. In più, Angela si innamora di Luigi, di umili origini e lontano dai piani di scalata sociale di papà Vincenzo. Ignazio (Edoardo Scarpetta), vedendo soffrire le sorelle, chiede al padre di lasciarle andare, impegnandosi in cambio a ereditare onori e oneri dei Florio, senza fiatare.

Nell'ottavo e ultimo episodio comincia a vacillare la sicurezza di Ignazio, che in realtà cela un timore assoluto del padre Vincenzo: il giovane si è infatti innamorato della francese Camille. Se seguisse il cuore, il matrimonio con la baronessina Giovanna Dondes salterebbe, e così la promessa fatta a suo padre di ereditare l'impero Florio, conducendolo a sua immagine. Nel frattempo, Vincenzo ha capito che la Rivoluzione Garibaldina è alle porte, e con essa un nuovo assetto: ha previsto tutto... e progetta un proprio istituto bancario, finalmente libero dai Borbone. Dal punto di vista economico, non ne sbaglia una. Capirà di essere un disastro negli affetti familiari?

I Leoni di Sicilia va in onda alle ore 21.30 su Rai1.