I Leoni di Sicilia: in prima visione su Rai 1 la saga familiare dal romanzo storico, con Michele Riondino e Miriam Leone

Dopo l'esclusiva su Disney+ l'anno scorso, arriva anche su Rai 1 in chiaro e in prima serata la serie I leoni di Sicilia, con Michele Riondino e Miriam Leone, ambientata nella Sicilia del 1800. La grande produzione è sceneggiata da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, ed è diretta da Paolo Genovese.

Comincia oggi su Rai 1 in prima serata la serie I Leoni di Sicilia, grande produzione in costume ambientata nella Sicilia del 1800, interpretata da Michele Riondino, Miriam Leone e un ricchissimo cast che comprende anche Vinicio Marchioni, Donatella Finocchiaro e tanti altri, per la regia di Paolo Genovese e la sceneggiatura di Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. Se ricordate, la serie tratta dal romanzo di Stefania Auci aveva debuttato l'anno scorso in esclusiva streaming su Disney+, ma sarà da oggi in chiaro anche sulla tv pubblica. Leggi anche I Leoni di Sicilia: Le nostre video interviste a Paolo Genovese e al cast della serie

I Leoni di Sicilia, la trama della serie con Michele Riondino e Miriam Leone

I Leoni di Sicilia segue le vicende della famiglia Florio, concentrandosi su Vincenzo (Michele Riondino) e sul suo amore per Giulia (Miriam Leone), una donna fuori dagli schemi ottocenteschi: la saga si svolge infatti nella Sicilia del periodo, raccontando prima l'infanzia e l'adolescenza del protagonista, dalle origini calabresi, poi seguendone l'ascesa al rango di quello che oggi si definirebbe un "imprenditore", a scapito di un'aristocrazia ormai decadente.

I Leoni di Sicilia, le anticipazioni della Prima Puntata della Fiction con Michele Riondino e Miriam Catania

Le prime due puntate di I Leoni di Sicilia, dopo un veloce prologo che ci mostra il facoltoso protagonista Vincenzo Florio (Michele Riondino) impegnato in una spietata transazione, ci trasportano alla sua infanzia e adolescenza.

Nel primo episodio, ambientato nei primissimi anni dell'800, un Vincenzo ancora bambino segue i genitori Paolo (Vicinio Marchioni) e Giuseppina (Ester Pantano), insieme allo zio Ignazio (Paolo Briguglia) verso una nuova vita, da Bagnara Calabra alla Sicilia: stremati dai terremoti e dall'indigenza, i Florio si rilanciano come speziali a Palermo, dove però si scontrano con una società che li respinge come straccioni. L'atmosfera è peggiorata dal rapporto burrascoso che Giuseppina ha con Paolo, mentre il piccolo Vincenzo vede come figura di riferimento anche lo zio, più pacato del babbo e segretamente innamorato di Giuseppina.

Nel secondo episodio, che si svolge intorno al 1816, Vincenzo (Alessandro Rocca) è ormai un giovane adolescente, che si prende via via sempre più cura dell'azienda di famiglia, rimasto a controllarla con lo zio. Grazie anche all'amiciza con l'inglese Ben Ingham, Vincenzo viaggia a Londra e scopre nuove opportunità nell'industrializzazione. Vorrebbe portarle in Sicilia, ma lo scarso impeto imprenditoriale del posto, i pregiudizi sociali e gli ostacoli richiedono una spregiudicatezza che Vincenzo incarna molto bene. Questo lo mette un po' in rotta con lo zio Ignazio, ma gli apre la via del successo commerciale, al prezzo però di una vita emotiva e sentimentale che sembra sacrificata...



I Leoni di Sicilia va in onda in prima serata su Rai1.