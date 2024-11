I Casi di Teresa Battaglia - Ninfa Dormiente, Anticipazioni: L'Ultima Puntata va in onda Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Questa sera, 4 novembre 2024, ultimo appuntamento con I Casi di Teresa Battaglia - Ninfa Dormiente. Teresa e la sua squadra sono alla ricerca della verità che si cela dietro ai terribili omicidi legati al misterioso quadro La Ninfa Dormiente, dipinto con il sangue. La profiler stanerà l'assassino prima che uccida ancora?

Questa sera, lunedì 4 novembre 2024, ultimo appuntamento con I Casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente. La profiler e la sua squadra dovranno trovare gli ultimi tasselli dell’intricato caso del quadro dipinto con il sangue, che sembra essere la “causa” della morte di Marta, la poliziotta trovata nel bosco nella prima puntata. Ma cosa succederà negli ultimi episodi della Fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di Teresa Battaglia, una donna rude ma tanto potente da riuscire a farci affezionare a lei nonostante il suo “caratteraccio”?

I Casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente: Cosa è successo nelle scorse puntate

Un inquietante quadro dipinto con il sangue è il nuovo mistero che Teresa Battaglia e la sua squadra devono risolvere. Il ritratto de La Ninfa Dormiente porta dietro di sé una serie di inaspettate sparizioni e morti. L’ultima di queste, quelle della poliziotta Marta, ha portato la Battaglia e i suoi a girare in lungo e in largo i boschi della Val Resia, alla ricerca di un assassino, che sembra giocare al gatto col topo con la Squadra Mobile e che pare voler raccontare loro una storia macabra.

Le indagini di Teresa, Marini e Parisi si sono intrecciate con l’inquieto Diego, convinto di aver visto un mostro aggirarsi nei boschi e con Alice e il suo Smoky, un cane addestrato a cercare resti umani. La Battaglia è certa che con l’aiuto della giovane ragazza, un’esperta di Human Remains Detection, riuscirà a risolvere il caso più velocemente, Lona permettendo. L’arrivo di Albert a capo della sua squadra, ha reso le cose più difficili alla profiler, che con il suo capo ha un vecchio conto in sospeso, che nessuno dei due sembra voler dimenticare. Marini invece ha scoperto che Elena è incinta e ora non sa proprio cosa fare. Riuscirà ad accettare questo suo nuovo ruolo e ad assumersi l’impegno di essere un padre presente?

I Casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente: Stasera su Rai1 l’Ultima Puntata della Fiction

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dei due episodi che compongono l’ultima puntata de I Casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente:

Nel primo episodio, Diego viene trovato in fondo a una scarpata. Il ragazzo è privi di sensi. Lona punta il dito contro Sandro ma Teresa non è del suo stesso parere. La profiler è certa che ci sia sotto qualcosa e nel proseguire le sue indagini, dalla foto lasciata a casa sua scopre un dettaglio sullo sfondo della Ninfa Dormiente. Si affretta quindi a recarsi nel luogo riconosciuto nel dipinto e trova i cadaveri di Emmanuel e Matriona. L’assassino ha lasciato sul posto una pagina del diario di Teresa, quella dove lei parla della sua malattia. Marini e Parisi la nascondono per proteggerla. Marini intanto continua a cercare Elena disperatamente; la ragazza gli ha detto di non volerlo più vedere e questo dopo che lui le ha rivelato di non voler essere il padre del bambino che aspetta. Teresa invece capisce che Emmanuel ha consegnato a Marta il quadro della Ninfa subito dopo la morte di Ewa Di Lenardo, sorella di Aniza e nonna di Krisnja.

Nel secondo episodio, Teresa e la sua squadra devono trovare Krisnja, che è sparita. La Battaglia chiama Alice e Smoky e grazie al loro aiuto riesce a trovare la ragazza, che è stata pugnalata. In ospedale, dopo essere stata curata, la giovane confessa che ad aggredirla è stato Sandro. Lona lo fa arrestare ma Teresa non è convinta e pensa sia tutta una messinscena. Prosegue così con le ricerche e riesce a individuare il posto che Marta stava cercando prima di essere uccisa. Si tratta di un inghiottitoio in cui sono nascosti i corpi di Aniza, Hanna e Andrian, il pittore della Ninfa e con cui Aniza voleva fuggire. La profiler capisce quindi chi sia l’assassino ma riuscirà a fermarlo prima che uccida ancora?

I Casi di Teresa Battaglia - Ninfa Dormiente va in onda stasera alle ore 21.30 su Rai1.