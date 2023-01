Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 21 Gennaio

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Sabato 21 gennaio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. Trovate anche la programmazione tv adatta ai più piccoli.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Sabato 21 Gennaio 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo. Trovate anche i programmi adatti ai bambini sui canali tv per i più piccoli.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Sabato 21 Gennaio, in prima e seconda serata.

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Sabato 21 Gennaio 2023

Tali e quali (talent show), presentato da Carlo Conti, in onda dalle 21.25 su Rai 1

Città Segrete di Corrado Augias : Torino, in onda dalle 21.45 su Rai 3

C'è Posta Per Te di Maria De Filippi, in onda dalle 21.20 su Canale 5

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti (cooking show), in onda dalle 21.30 su TV8

Elon Musk - Il mondo ai miei piedi (docu-film), in onda dalle 21.35 su Nove

Teatro: Amleto2 (Il popolo non ha pane? Diamogli le brioche), in onda dalle 21.15 su Rai 5

Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli (docu-reality), in onda dalle 21.40 su Real Time

Antico Egitto: I misteri svelati (docu-serie), in onda dalle 21.25 su DMAX

Relitti e segreti - Nel profondo degli abissi (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus

Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

FBI e FBI: International , in onda dalle 21.20 su Rai 2

Miss Marple , in onda dalle 21.30 su La7D

Che Dio ci aiuti 7 , in onda dalle 21.20 su Rai Premium

Soko Kitzbühel - Misteri tra le montagne , in onda dalle 21.10 su Giallo

Poirot: Il ritratto di Elsa Greer, in onda dalle 21.10 su Top Crime

I Programmi adatti ai piccoli