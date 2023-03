Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 20 Marzo

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Lunedì 20 Marzo 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Lunedì 20 Marzo 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Lunedì 20 Marzo, in prima e seconda serata

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Lunedì 20 Marzo 2023

Stasera tutto è possibile , il comedy show condotto da Stefano De Martino, in onda dalle 21.20 su Rai 2

Presa Diretta , il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e la sua squadra attraverso i temi centrali e i nervi scoperti della società, in onda dalle 21.20 su Rai 3

Quarta Repubblica , programma di attualità e approfondimento condotto da Nicola Porro, in onda dalle 21.20 su Rete 4

Grande Fratello VIP , il reality show presentato da Alfonso Signorini, in onda dalle 21.20 su Canale 5

Freedom - Oltre il Confine , Roberto Giacobbo ci accompagna in un viaggio alla scoperta del mondo delle pseudoscienze e del mistero, per farci stupire delle meraviglie della natura, dell'universo e della storia, in onda dalle 21.20 su Italia 1

Little Big Italy , alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all'estero, in onda dalle 21.35 su Nove

Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli , (docu-reality), in onda dalle 21 su Real Time

Una famiglia fuori dal mondo (docu-reality), in onda dalle 21.25 su DMAX

Le città perdute della Bibbia (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus

Giulio Cesare - Cronache dalla guerra civile (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus

Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

Il Commissario Ricciardi 2 , in onda dalle 21.25 su Rai 1

American Dad! , in onda dalle 21.15 su Italia 2

Josephine, ange gardien , in onda dalle 21.30 su La7D

Vera , in onda dalle 21.10 su Giallo

CSI: Miami, in onda dalle 21.10 su Top Crime

