Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 14 febbraio 2022

Quarantunesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Oggi, lunedì 14 febbraio 2022, quarantunesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Stasera, lunedì 14 febbraio 2022, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip

Alex Belli varcherà nuovamente la Porta Rossa, questa volta come ospite, e farà ritorno nella Casa dove ad attenderlo, oltre a tutti gli altri ex compagni d’avventura, ci sono sia Delia Duran sia Soleil Sorge. Quale accoglienza gli riserveranno gli inquilini del loft di Cinecittà? Riuscirà a riconquistare la sua Delia o capirà definitivamente di essere innamorato di Soleil?

E a proposito di amore… Nel giorno della festa degli innamorati, gli ex gieffini Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro - che hanno visto il loro amore nascere proprio nella Casa - saranno ospiti di Gf Vip. Non solo, tante altre romantiche sorprese attendono i “vipponi” che, nelle ultime ore, hanno già iniziato i festeggiamenti. Nel corso della giornata odierna, non sono mancate regali e dolci dediche da parte di alcuni compagni e compagne dei concorrenti. Manila ha ricevuto una lettera da Lorenzo, Miriana da Biagio e non mancherà una sorpresa per Lulù da parte di Manuel. Anche Sophie e Alessandro, ieri sera, si sono concessi una romantica serata accompagnata da una lettera dell'ex corteggiatore in cui ha dichiarato tutto il suo amore alla Codegoni.

Al televoto: Antonio Medugno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?

L'appuntamento con la quarantunesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

