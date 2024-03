Grande Fratello, la madre di Monia La Ferrera interviene sulla lite tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese!

Anticipazioni TV

Dopo la fine del GF, Josh Rossetti e Massimiliano Varrese hanno avuto una forte lite fuori dagli studi: a dire la sua è intervenuta anche la madre di Monia La Ferrera.

La Finale del Grande Fratello è andata in onda ieri sera, lunedì 25 marzo, su Canale5 e ha visto il trionfo di Perla Vatiero, mentre Beatrice Luzzi si è classificata al secondo posto. Oltre alle varie opinioni di stampa e pubblico su chi davvero si meritasse la vittoria della diciassettesima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, a far discutere è stato un episodio avvenuto fuori dagli studi di Cinecittà: una rissa tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese.

GF, la madre di Monia La Ferrera interviene sulla rissa tra Massimiliano Varrese e Josh Rossetti

Il video che mostrava l'ex concorrente del GF e il fratello di Greta Rossetti litigare furiosamente, con il secondo che non risparmiava pugni e calci alla macchina in cui era seduto Varrese, ha fatto rapidamente il giro del web. Ovviamente, non sono mancate le ipotesi più assurde sui motivi che hanno scatenato la lite, ma poche ore fa è stato Josh Rossetti a raccontare la sua versione dei fatti. Secondo il fratello di Greta, la lite è stata provocata da Varrese che si è avvicinato a loro e dalla macchina ha iniziato ad applaudire e a provocarlo, probabilmente per via della relazione con Monia La Ferrera, ex fiamma del guru ed ex gieffina con cui sembrava che Massimiliano stesse per riallacciare una relazione nella Casa.

Sulla rissa, Rossetti ha dichiarato:

"In merito all’accaduto di ieri sera post puntata, post finale. Io e Monia eravamo tranquilli sul van, tutto a un tratto Varrese si avvicina a noi istigandoci, istigando me, istigando Monia. Inizia ad applaudire, a fare i suoi sorrisini, ha iniziato a provocarmi. Io ho aspettato un attimo che lui si avvicinasse alla macchina, c’erano comunque 4 metri di distanza. Mi sono avvicinato e ho chiesto a lui cortesemente, per favore, di scendere alla macchina e parlare con me da uomo a uomo. Lui mentre era dentro la macchina mi rideva in faccia e ha iniziato a dirmi no non scendo, io volevo solo parlare da uomo. Poi la situazione mi è sfuggita di mano, la violenza non va usata, ammetto che non ho contato fino a 10, mi scuso con tutti quanti, ma non c’era nessuna bambina in macchina perché io non mi permetterei mai davanti a sua figlia di fare una cosa del genere. Detto questo mi scuso per come ho reagito davanti a tutta Italia senza problemi."

Nel frattempo, anche la madre di Monia La Ferrera ha deciso di intervenire sulla questione, prendendo le difese della figlia contro l'atteggiamento di Varrese. In un post su social, infatti, Radhia ha così affermato:

"Buongiorno ragazzi, sono la mamma di Monia e sono incavolata nera. Non mi è piaciuto quello che ha detto Massimiliano a mia figlia, ovvero, applaudire e dire 'brava, brava Monia'. E' vero, brava Monia perché ti ha ripulito la faccia dopo quello che è successo con Heidi (Baci ndr), quello che è successo là dentro, è stata una grande donna Monia, proprio una grande donna. Lei è stata in silenzio. Hanno detto tante cose e lei ho ha difeso sempre. Cosa vuol dire questa parola, “brava”? Dobbiamo capire questo uomo cosa dice e come ragiona, le parole che dice e come offende le donne. Offende le donne. Massimiliano è l’uomo messo in questo mondo per offendere le donne. Non è giusto quello che ha fatto e non è giusto quello che ha detto nei confronti di mia figlia. Applaudire e dire “brava, brava”…Io te lo posso dire che è brava perché ti ha pulito la faccia lì dentro. Per questo l’hai applaudita? Non si fanno queste cose con le donne…Io posso capire i fan e le persone che gli vogliono bene, anche io gli volevo bene…Anche io lo rispettavo, tanto. Lo abbiamo rispettato abbastanza là in televisione con la parte che ha fatto e fuori. mia figlia non è entrata lì dentro per lui ma è entrata come entrano tutte le persone. Ha fatto il provino come lo fanno tutti, non per lui. E’ una storia di quindici anni fa ma lei lo ha capito che uomo è lui. Monia è stata grande, una grande donna. Quindi “brava” di che cosa? brava perché ti ha fatto andare fino all’ultima puntata? “Grazie Monia” per come si è comportata con te? Scusate lo sfogo ma non si può più con Massimiliano. Non è una persona che si comporta bene con le donne e io sono dalla parte delle donne e dalla parte di mia figlia"

