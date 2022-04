Gli Eredi della Terra: Stasera in Prima Visione su Canale 5 il Sequel de La Cattedrale del Mare

Anticipazioni TV

Debutta stasera su Canale 5 in prima visione assoluta Gli Eredi della Terra, il sequel della miniserie di Ildefonso Falçones La Cattedrale del Mare.

Al via Stasera, domenica 17 aprile, in prima serata, su Canale 5, Gli eredi della Terra, avvincente sequel della fortunata miniserie La Cattedrale del Mare. La nuova trasposizione dell’autore-bestseller Ildefonso Falçones, divisa in tre appuntamenti, andrà in onda sul quinto Canale e in contemporanea mondiale su Netflix. La serie, ambientata nel quattrocento a Barcellona, si sviluppa sempre all’ombra dell’imponente Cattedrale di Santa Maria del Mar. Sono gli anni turbolenti del Concilio di Costanza, in una società vivace, ma soffocata da una nobiltà capricciosa e corrotta, emerge la figura di un uomo pronto a combattere per dignità e affetti. Nel cast de Gli eredi della Terra: Yon González, Elena Rivera, Rodolfo Sancho, David Solans, Aitor Luna e Michelle Jenner.

1387: Arnau Estanyol, ormai anziano, è amministratore del Piatto di Santa Maria del Mar e probiviro di Barcellona; la vita sembra aver finalmente concesso a lui e alla moglie un po' di pace. Ma la morte di Re Pietro sconvolge gli equilibri della città: il Principe Giovanni sale al potere e, con lui, i Puig che non tardano ad attuare la loro sanguinosa vendetta. Nessuno osa contrapporvisi, tranne Hugo Llor (David Solans, giovane; Yon González, adulto), un 12enne che ha trovato in Arnau un mentore. Questo ragazzo, che a poco a poco diventerà un uomo, ha un sogno: diventare costruttore di navi. Ma saranno proprio i Puig, a mettere in atto contro di lui una ritorsione covata da anni…

Gli Eredi della Terra: le Anticipazioni della Puntata in onda Stasera su Canale 5

Barcellona, 1387. Hugo Llor, un ragazzo di umili origini figlio di un uomo che ha perso la vita in mare, ha trovato lavoro nei cantieri navali grazie al generoso interessamento del suo protégé di Arnau Estanyol, l'uomo più ricco della città. Ma la sua ambizione di diventare un costruttore navale si infrangeranno contro una realtà spietata. Hugo assisterà all'assassinio di Arnau, mentre Bernat, figlio di Arnau, si appresta a succedere a suo padre. Hugo si è innamorato della figlia di Jucef, Dolca, che, nonostante sia fidanzata, gli si concede. Regina, amica di Dolca, ci prova con Hugo e Dolca gli consiglia di starle lontano. In città, la folla cristiana attacca gli ebrei, uccidendo tutti coloro che incontrano sul loro cammino. Dolca muore per mano di Perro Calvo, un nemico di Hugo Llor, che fa in tempo a salvare Regina, amica di Dolca. Il tempo passa e Hugo si occupa dei vigneti.

Gli Eredi della Terra in onda Stasera su Canale 5 a partire dalle 21.30