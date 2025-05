Gerri, stasera su Rai 1 la seconda puntata della serie con Giulio Beranek e Valentina Romani: un Natale di (arma da) fuoco

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna l'Ispettore Gregorio Esposito nella seconda puntata di Gerri, la serie con Giulio Beranek e Valentina Romani tratta dai gialli di Giorgia Lepore.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda la seconda puntata di Gerri, la serie crime con Giulio Beranek tratta dai romanzi di Giorgia Lepore e ambientata a Trani, in Puglia. Diretta da Giuseppe Bonito, racconta la vita e le indagini di un ispettore di polizia (Gregorio Esposito detto Gerri) che ha origine rom ma non ha mai conosciuto i suoi genitori, e infatti ha vissuto fino alla maggiore età in una casa-famiglia. Malinconico, taciturno e inguaribile seduttore, aiuta i deboli e conserva qualcosa del sé stesso bambino, un bambino che domanda sempre: "Perché?". Intorno a Gerri ruotano tanti personaggi: ad esempio la giovane vice ispettrice Lea Coen (Valentina Romani), il Dirigente della Terza Sezione della Mobile Alfredo Marinetti (Fabrizio Ferracane), il poliziotto invidioso Roberto Calandrini (Lorenzo Adorni) e l’Ispettrice nonché amante di Gerri Annalisa Righi (Cristina Cappelli) Poi ci sono le vittime: in prevalenza ragazze, bambini e donne. Per Gerri trovare chi le ha uccise diventa una questione di vita o di morte, come se riparare all'ingiustizia che hanno subito fosse un modo per riscattare anche il suo doloroso passato.

Gerri: Dove eravamo rimasti?

Nella prima puntata di Gerri, intitolata I figli sono pezzi di cuore, proprio come il romanzo da cui è tratta, abbiamo fatto la conoscenza dell'Ispettore Gregorio Esposito, che ha rivelato ai suoi colleghi di avere origini Rom. Nella questura dove lavora, Gerri è malvisto dal Capo della Mobile Nicola Santeramo (Massimo Wertmüller), che lo ha punito per aver disobbedito agli ordini. Nemmeno l'Ispettore Roberto Calandrini lo apprezza più di tanto. Per fortuna Esposito ha dalla sua Alfredo Marinetti e sua moglie Claudia (Roberta Caronia). Abbiamo scoperto che Gerri è invaghito di lei, ma la donna lo vede più come un figlio e così suo marito, che ha cominciato a indagare sul passato del giovane ispettore. Sempre nella scorsa puntata, Gregorio Esposito ha risolto il caso di una ragazza trovata morta sulla spiaggia e figlia di uno degli avvocati più in vista di Trani. La famiglia della vittima ha tentato a più riprese di ostacolare le indagini, ma Gerri non ha mai mollato e ha addirittura scoperto che l'assassino era lo stesso di una ragazza rom uccisa diverso tempo prima.

Gerri: Anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata di Gerri si intitola Come la neve al sud.

Nella notte di Natale, soltanto Gerri e Lea sono rimasti in questura. Il lavoro li porta in un deposito abbandonato in cui qualcuno ha sentito sparare. I due scoprono che i colpi provenivano dalla pistola di una loro collega misteriosamente scomparsa. Più tardi Lea e Gerri si imbattono in una struttura chiamata Villa del Possibile dove ci si prende cura di donne in difficoltà ma non mancano loschi traffici. Mentre Alfredo Marinetti continua a investigare sul passato di Gerri, fra quest'ultimo e Lea comincia a nascere qualcosa.

Non perdete questa sera, in prima serata su Rai 1, la seconda puntata di Gerri, con Giulio Beranek e Valentina Romani.