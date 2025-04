Fuochi d'artificio: da stasera la nuova fiction di Rai1 sui ragazzi e la Resistenza

Anticipazioni TV

Un punto di vista inusuale sulla lotta di Resistenza dei partigiani contro i nazifascisti, raccontata dal punto di vista di quattro giovanissimi in Fuochi d'artificio nuova fiction di prima serata di Rai1 in onda da stasera. Tutte le anticipazioni.

Sembrano usciti dai Goonies o da una storia d'avventura del cinema anni Ottanta, ma i giovanissimi protagonisti, poco più che bambini, della fiction di Rai1 Fuochi d'artificio, da stasera 15 aprile in prima serata su Rai1, pronti a tornare il 22 e il 25 aprile, vengono dal 1944, dalle Alpi piemontesi. Marta, Davide, Sara e Marco sono quattro amici tra i 12 e 13 anni che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori.

Stanchi di essere trattati come bambini, quando per caso scoprono che la loro età consente di evitare sospetti e perquisizioni, decidono di aiutare in segreto i partigiani. Per farlo, assumono così l’identità del fantomatico Sandokan, il ribelle che mette in difficoltà i nazisti e i fascisti della valle. Tra ripide salite e discese mozzafiato, enormi pericoli e grandi prove di coraggio, Marta e i suoi amici contribuiranno a loro modo alla vittoria finale della Resistenza e alla liberazione del nostro Paese dall’occupazione nemica.

Fuochi d’artificio è un adattamento dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard, con la regia di Susanna Nicchiarelli, una produzione Fandango-Matrioska in collaborazione con Rai Fiction, in onda il 15, il 22 e il 25 aprile 2025 in prima serata su Rai1, nell’ambito delle iniziative per l’80° anniversario della Liberazione. Scritto da Marianna Cappi e Susanna Nicchiarelli con la collaborazione di Andrea Bouchard. Nel cast: Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi, Lorenzo Enrico, Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Paolo Briguglia, Barbara Ronchi, Francesco Centorame.

Le Anticipazioni della Prima Serata di Fuochi d'artificio

Episodio 1 SANDOKAN

Marta e suo padre vengono fermati da una pattuglia tedesca e lui le affida la custodia di una busta segreta, perché i bambini non vengono perquisiti. A Davide viene allora l’idea aiutare i partigiani, sfruttando la loro giovane età: nasce così il misterioso partigiano Sandokan. Marta è in dubbio, odia la guerra visceralmente, ma capisce che deve fare la sua parte.

Episodio 2 LA PRIMA MISSIONE

I partigiani nascosti sulle montagne hanno bisogno di scorte di cibo e Marta ne approfitta per fare entrare nel gruppo Sara, la sua migliore amica, visto che Davide ha coinvolto Marco. I quattro intraprendono la loro prima missione segreta sotto copertura, ma Marta pensa sempre a Matteo, il fratello maggiore, che è prigioniero nel forte nemico.