Forbidden Fruit: Chi è Sevval Sam? Tutto sull'algida Ender della Soap Turca

Anticipazioni TV

Sevval Sam è l'attrice che presta il volto ad un personaggio chiave di Forbidden Fruit, Ender; ecco tutto ciò che sappiamo su di lei!

L'ammaliante e machiavellica Ender di Forbidden Fruit è l'antagonista di questa soap opera turca di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Sevval Sam, l'attrice che la interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

Forbidden Fruit: Età, Origini, Studi di Sevval Sam

Sevval Sam, il cui nome completo è Turkdeniz Şevval Sam, è nata ad Istanbul, in Turchia, l'11 novembre del 1973; quindi è del segno dello Scorpione ed ha 51 anni, anche se quest'anno ne compirà 52. La sua famiglia è originaria dei Balcani, e sua madre, Leman Sam, era una cantante. Lei ha frequentato l'Hasan Ali Yucel, e poi ha studiato al liceo presso il Dipartimento di Restauro dell'Istanbul Zincirlikuyu Construction Technical and Bulding Vocational High School. Dopodiché, si è iscritta all'Università di Marmara per laurearsi in Belle Arti nel Dipartimento di Grafica.

La carriera di Sevval Sam

Ha dato avvio alla sua carriera attoriale nel 1993, anno in cui ha ottenuto una parte in una serie TV, Super Baba. Tra le altre serie in cui la ritroviamo ci sono: Feride, Karaoglan, Gulbeyaz, Yine de Asiginìm, Yasanmis Sehir Hikayeleri, Muhtesem Yuzyil, Kara Kutu, Gonul, Yan Oda, ma soprattutto, dal 2018 al 2023, Yasak Elma, titolo originale di Forbidden Fruit. Al 2002, invece, risale il suo debutto sul grande schermo, quando ha recitato nel film Martilar ve Istanbul. Tra le altre pellicole annoveriamo: Yasamin Kiyisinda, Yuregine Sor, Black Horse Memories e Paranin Kokusu. Ha inoltre recitato anche a teatro ed in diversi cortometraggi. Tuttavia, non abbiamo a che fare soltanto con un'attrice: è pure una nota ed apprezzata cantante. Il suo primo album risale al 2006, Sek, e l'ultimo, Karadeniz II, al 2022.

Sevval Sam: Vita Privata e Instagram dell'attrice di Forbidden Fruit

Nel 1993 è convolata a nozze con l'ex calciatore del Besiktas Metin Tekin, soprannominato Sari Firtina. Nel 1997 hanno allargato la famiglia, mettendo al mondo un figlio, Tarik Emir, noto come Taro Emir. Quest'ultimo è un attore proprio come la madre. Due anni dopo la sua nascita, nel 1999, moglie e marito hanno deciso d'intraprendere due strade separate, divorziando. Ad oggi non sappiamo se sia sentimentalmente impegnata oppure se sia single; sul suo profilo Instagram ufficiale, @sevvalsam , - che attualmente conta circa 3 milioni di follower -, non c'è traccia di un partner.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.