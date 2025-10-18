TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Forbidden Fruit | Forbidden Fruit: Chi è Sarp Can Koroglu? Tutto sull'intrigante Kemal della Soap Turca
Schede di riferimento
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Anticipazioni TV

Forbidden Fruit: Chi è Sarp Can Koroglu? Tutto sull'intrigante Kemal della Soap Turca

Francesca Simone
3

Sarp Can Koroglu è l'attore che presta il volto ad uno dei protagonisti di Forbidden Fruit, Kemal; ecco tutto ciò che sappiamo su di lui!

Forbidden Fruit: Chi è Sarp Can Koroglu? Tutto sull'intrigante Kemal della Soap Turca

L'affascinante e misterioso Kemal di Forbidden Fruit è uno dei protagonisti di questa soap opera turca di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Sarp Can Koroglu, l'attore che lo interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

Forbidden Fruit: Età, Origini, Studi di Sarp Can Koroglu

Sarp Can Koroglu è nato ad Istanbul, in Turchia, il 14 luglio del 1990; quindi è del segno del Cancro ed ha 35 anni. Sin da bambino ha dimostrato di essere interessato al mondo della recitazione, e soprattutto di avere delle notevoli capacità attoriali; infatti, ben presto ha iniziato a formarsi in tal senso per affinare la tecnica e far sì che il suo sogno nel cassetto, quello di diventare un attore professionista, potesse prendere forma. Così, mentre studiava presso il Dipartimento di Archeologia della Mimar Sinan University, ha cominciato a recitare. 

La carriera di Sarp Can Koroglu

Ha debuttato come attore sul piccolo schermo nel 2010, all'età di vent'anni, ottenendo una parte nella serie TV Elde Var Hayat. Tra le altre soap, serie e fiction in cui possiamo ritrovarlo annoveriamo: Adini Feriha Koydum, Gunesin Kizlari, Hayatimin Aski, Paramparca, Cukurdere, Gul Masali. In Italia è diventato famoso per aver lavorato ne La ragazza e l'ufficiale, Forbidden Fruit, Mr. Wrong - Lezioni d'amore, Love is in the Air. Nel 2017 ha esordito sul grande schermo con il film Damat Takimi. Nel 2023, invece, ha recitato in Obsesyon.

Sarp Can Koroglu: Vita Privata e Instagram dell'attore di Forbidden Fruit

Il suo profilo Instagram ufficiale è @sarpcan, che attualmente conta circa 660.000 follower. I post che pubblica sono in parte dedicati alla sua professione ed in parte alla sua vita privata. Grazie ad essi, infatti, scopriamo che non è single: è fidanzato con una giovane donna di nome Merve Arkun, la quale, stando a quanto si evince dai social, dovrebbe essere estranea al mondo dello spettacolo: a quanto pare, lavora in ambito artistico. Non dovrebbero essere ancora sposati e non dovrebbero avere ancora dei figli.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Ballando con le Stelle, Marcella Bella in collera con la giuria: "Non sono gratificata, ho perso l'entusiasmo"
news VIP Ballando con le Stelle, Marcella Bella in collera con la giuria: "Non sono gratificata, ho perso l'entusiasmo"
Amici 25: Chi è Riccardo Stimolo? Età, Genitori, Instagram. Tutto sul Cantante del Talent Show di Canale5
news VIP Amici 25: Chi è Riccardo Stimolo? Età, Genitori, Instagram. Tutto sul Cantante del Talent Show di Canale5
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Delia e Botteri in crisi, lo stilista è geloso?
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Delia e Botteri in crisi, lo stilista è geloso?
Chiara Nasti allontana le polemiche, le romantiche foto con il marito Mattina Zaccagni
news VIP Chiara Nasti allontana le polemiche, le romantiche foto con il marito Mattina Zaccagni
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina sospetta di Jacobo, il suo fidanzato la sta truffando?
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina sospetta di Jacobo, il suo fidanzato la sta truffando?
Uomini e Donne, parla Ciro dopo le voci su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: "Mancanza di rispetto"
news VIP Uomini e Donne, parla Ciro dopo le voci su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: "Mancanza di rispetto"
Wanda Nara e Maxi Lopez si incontrano a Masterchef Argentina: la frecciatina a Mauro Icardi
news VIP Wanda Nara e Maxi Lopez si incontrano a Masterchef Argentina: la frecciatina a Mauro Icardi
Uomini e Donne: Chi è Nicole Belloni? Età, Instagram, Temptation Island. Tutto sulla Corteggiatrice di Flavio
news VIP Uomini e Donne: Chi è Nicole Belloni? Età, Instagram, Temptation Island. Tutto sulla Corteggiatrice di Flavio
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV