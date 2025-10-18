Forbidden Fruit: Chi è Sarp Can Koroglu? Tutto sull'intrigante Kemal della Soap Turca

Anticipazioni TV

Sarp Can Koroglu è l'attore che presta il volto ad uno dei protagonisti di Forbidden Fruit, Kemal; ecco tutto ciò che sappiamo su di lui!

L'affascinante e misterioso Kemal di Forbidden Fruit è uno dei protagonisti di questa soap opera turca di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Sarp Can Koroglu, l'attore che lo interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

Forbidden Fruit: Età, Origini, Studi di Sarp Can Koroglu

Sarp Can Koroglu è nato ad Istanbul, in Turchia, il 14 luglio del 1990; quindi è del segno del Cancro ed ha 35 anni. Sin da bambino ha dimostrato di essere interessato al mondo della recitazione, e soprattutto di avere delle notevoli capacità attoriali; infatti, ben presto ha iniziato a formarsi in tal senso per affinare la tecnica e far sì che il suo sogno nel cassetto, quello di diventare un attore professionista, potesse prendere forma. Così, mentre studiava presso il Dipartimento di Archeologia della Mimar Sinan University, ha cominciato a recitare.

La carriera di Sarp Can Koroglu

Ha debuttato come attore sul piccolo schermo nel 2010, all'età di vent'anni, ottenendo una parte nella serie TV Elde Var Hayat. Tra le altre soap, serie e fiction in cui possiamo ritrovarlo annoveriamo: Adini Feriha Koydum, Gunesin Kizlari, Hayatimin Aski, Paramparca, Cukurdere, Gul Masali. In Italia è diventato famoso per aver lavorato ne La ragazza e l'ufficiale, Forbidden Fruit, Mr. Wrong - Lezioni d'amore, Love is in the Air. Nel 2017 ha esordito sul grande schermo con il film Damat Takimi. Nel 2023, invece, ha recitato in Obsesyon.

Sarp Can Koroglu: Vita Privata e Instagram dell'attore di Forbidden Fruit

Il suo profilo Instagram ufficiale è @sarpcan, che attualmente conta circa 660.000 follower. I post che pubblica sono in parte dedicati alla sua professione ed in parte alla sua vita privata. Grazie ad essi, infatti, scopriamo che non è single: è fidanzato con una giovane donna di nome Merve Arkun, la quale, stando a quanto si evince dai social, dovrebbe essere estranea al mondo dello spettacolo: a quanto pare, lavora in ambito artistico. Non dovrebbero essere ancora sposati e non dovrebbero avere ancora dei figli.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.