Forbidden Fruit: Chi è Safak Pekdemir? Tutto sulla bella Zehra della Soap Turca

Francesca Simone

Safak Pekdemir è l'attrice che interpreta la primogenita di Halit nella Soap Opera turca di Canale 5 Forbidden Fruit, Zehra. Ecco tutto ciò che sappiamo su di lei!

Forbidden Fruit: Chi è Safak Pekdemir? Tutto sulla bella Zehra della Soap Turca

L'ammaliante - e sfortunata - Zehra di Forbidden Fruit è una delle protagoniste di questa soap opera turca di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Safak Pekdemir, l'attrice che qui le presta il volto? Scopriamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

Forbidden Fruit: Età, Origini, Studi di Safak Pekdemir

Safak Pekdemir è nata in Turchia, più precisamente a Istanbul, il 19 giugno del 1988; quindi è del segno dei Gemelli e ha 37 anni. Dato che ben presto ha iniziato a inseguire il sogno di fare della sua più grande passione una professione, ha deciso d'intraprendere un percorso di studi che potesse permetterle di realizzare il suo sogno nel cassetto. Pertanto, si è iscritta all'Università di Beykent e si è laureata alla Facoltà di Belle Arti. Al termine di questa esperienza, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione.

La carriera di Safak Pekdemir

Ha debuttato come attrice sul grande schermo nel 2009, dunque all'età di 21 anni, nel film Sadist. Tra le altre pellicole in cui possiamo trovarla ci sono: Incir Receli 2, Deli Ask, Deniz ve Guneş, Baris Akarsu "Merhaba". Nel 2010, invece, ha esordito sul piccolo schermo, recitando nella serie TV Turk Mali. Le altre serie in cui ha lavorato sono: Suphe, Leyla ile Mecnun, Seksenler, Asla Vazgecmem, Yalancilar ve Mumlari, Senden Daha Guzel, EGO, ma soprattutto Yasak Elma, titolo originale di Forbidden Fruit, in cui lei interpreta la figlia di Halit, Zehra Argun.

Safak Pekdemir: Vita Privata e Instagram dell'attrice di Forbidden Fruit

La Pekdemir è stata sposata per un anno, dal 2017 al 2018, con Burak Mengu. Attualmente, invece, starebbe frequentando un collega, ossia un attore turco di nome Umut Kurt. Il suo profilo Instagram ufficiale è @safakpkdmr, e conta circa 517.000 follower. Lei è la protagonista assoluta degli scatti che pubblica, ed essi la ritraggono nel suo quotidiano, ma anche sui set dei film e delle serie in cui ha recitato.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.

