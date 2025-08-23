Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Yildiz tradisce Halit! Ecco con chi

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme che cosa ci rivelano le Anticipazioni che provengono dalla Turchia di Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 che va in onda subito dopo Beautiful. Yildiz tradirà Halit, baciando l'ex marito Kemal!

Ecco ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove ed imperdibili puntate di Forbidden >Fruit. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Yildiz tradirà Halit, ma con chi? La giovane riesce ad evitare di cadere nella trappola tesale da Ender, ed il merito sarà solo del suo ex marito. Dopo averlo raggiunto per ringraziarlo, Yildiz bacerà Kemal. Benché questo episodio si ripeterà, la bionda sarà piuttosto sicura del fatto che non sia minimamente intenzionata a rinunciare all'attuale - ricchissimo - consorte. Allora, il ragazzo prenderà una drastica decisione... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Forbidden Fruit: Ender si allea con Kemal...

Mentre noi vediamo Halit tradire Yildiz con Ender, i telespettatori turchi sanno bene anche la bionda tradirà il marito a sua volta. Kemal, il primo consorte di Yildiz, si è messo in contatto con Ender per raccontarle che la giovane lo aveva abbandonato subito dopo le loro nozze per cercare di realizzare il suo sogno nel cassetto: diventare ricca e famosa. Allora, la mora gli ha proposto di collaborare per vendicarsi di Yildiz: avrebbe dovuto aiutarla a separare la sua ex da Halit. Kemal ha accettato, ed Ender ha fatto in modo che lui venisse assunto come autista personale di Erim, in modo tale che potesse insinuarsi nella villa...

Ender spinge Halit a mettere Yildiz alla prova... Ecco che cosa succederà nelle Nuove Puntate di Forbidden Fruit

Quando ha scoperto che Kemal era diventato il nuovo autista personale di Erim, Yildiz ha iniziato a tremare. Tuttavia, anziché parlarne apertamente con Halit, ha preferito cercare di convincere quest'ultimo a licenziarlo, senza successo. Intanto l'imprenditore ha ceduto più volte alla passione con Ender, e, come non bastasse, ha cominciato a discutere con la mogliettina. Mentre Halit si allontana sempre di più da Yildiz, si avvicina sempre di più alla sua ex, che coglie la palla al balzo per seminare un po' di zizzania. Infatti, Ender gli consiglia di mettere alla prova la lealtà della coniuge, intestandole un conto milionario: in questo modo scoprirà da sé che Yildiz è interessata soltanto ai suoi soldi!

Yildiz bacia Kemal, nelle Prossime Puntate di Forbidden Fruit

Kemal, informato da Ender, si affretta a mettere sull'attenti Yildiz: Halit le ha fatto questo incredibile "regalo" soltanto per farla cadere in trappola. Allora, la giovane rifiuta il conto milionario che il marito le ha intestato, e si mostra anche piuttosto offesa. Quando Yildiz va a ringraziare l'ex per il grande favore che le ha fatto, però, accade qualcosa d'imprevisto: scatta un bacio appassionato. Zeynep assiste attonita alla scena, poi domanda alla sorella se non sia il caso d'indagare più a fondo nel suo cuore per capire che cosa provi realmente per Halit e Kemal. Yildiz e quest'ultimo si baceranno di nuovo, ma lei ribadirà che non ha la minima intenzione di rinunciare alle vita agiata che può condurre grazie all'attuale consorte. Alla luce di ciò, Kemal arriverà a prendere una drastica decisione in merito al suo futuro...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.