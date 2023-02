Fiori sopra l’inferno, l’infanzia violata in una serie thriller con Elena Sofia Ricci

Anticipazioni TV

Tutto sulla fiction di Rai 1 presentata a Sanremo, fra una letterina e una crisi floreale, intitolata proprio Fiori sopra l’inferno in arrivo per tre serate da lunedì 13 febbraio diretta da Carlo Carlei con Elena Sofia Ricci nei panni della commissaria creata dalla scrittrice Ilaria Tuti.

Protagonista di una serie di romanzi molto amati dai lettori, la commissaria Teresa Battaglia arriva ora sul piccolo schermo come protagonista di Fiori sopra l’inferno, serie con Elena Sofia Ricci in arrivo dal 13 febbraio in prima serata su Rai 1 e ispirata al personaggio e alle storie di ambientazione friulana raccontate da Ilaria Tuti e pubblicate da Longanesi. Tre appuntamenti diretti da Carlo Carlei, che li ha anche scritti insieme a Donatella Diamanti, Valerio D’Annunzio e Mario Cristiani.

La produzione Rai Fiction e Publispei, prodotta da Verdiana Bixio, racconta di un piccolo paese di montagna che nasconde tra i suoi vicoli silenzi e inconfessabili segreti. Un killer che si lascia alle spalle una efferata striscia di sangue per difendere un gruppo di bambini ignorati e maltrattati da chi dovrebbe proteggerli. Proprio l’esplorazione del mondo dei più piccoli era un tema molto caro a Carlei, pronto a rievocare classici moderni come i Goonies o Stand by me. Insieme a questo la senilità e il principio di Alzheimer che colpisce Teresa Battaglia, ruvido personaggio tra i più sfaccettati e interessanti della narrativa thriller italiana degli ultimi anni.

Un’esperta profiler di quasi sessanta anni, arrivata dalla città assieme alla sua piccola squadra, la sua famiglia, nella quale si è appena insediato un nuovo membro, il giovane Ispettore Massimo Marini (Giuseppe Spata), in fuga da se stesso e dal proprio passato. A ruotare attorno alla vita di Teresa c’è anche l’Ispettore Capo Giuseppe Parisi (Gianluca Gobbi). È l’ombra di Teresa da più di vent’anni, ovunque abbia prestato servizio, l’ha seguita. La conosce meglio di chiunque altro e, dietro a quel guscio coriaceo, sa riconoscere le ferite e le fragilità che l’hanno portata a essere la donna che è.

Molte donne al centro di questa storia, sulla pagina come davanti e dietro alla macchina da presa, con un direttore d’orchestra come Carlo Carlei a trasformare la storia in un immaginario visivo, sospeso fra i monti e la diffidenza. Una lettura gli è stata sufficiente per innamorarsi del romanzo, e dopo alcuni passaggi karmici fra diritti (del libro) e volontà si è trovato a dirigere con al centro “una tematica fondamentale che mi ha guidato eticamente, quella dell’infanzia violata”, come ha dichiarato alla stampa. “Scelgo in base alle potenzialità visive, ma poi è sempre una scelta morale e col cuore. Spesso mi sono trovato a raccontare storie con bambini protagonisti, in questo caso vivono un disagio soprattutto interno al proprio nucleo familiare, un elemento ancora più stimolante. La differenza è l’averla affrontata attraverso il genere: fantastico, thriller, soprannaturale, horror. Strati che consentono di spiegare meglio, anche metaforicamente, certe problematiche in maniera spettacolare, con un alto tasso di suspense, parlando comunque di cose importanti, con al centro le relazioni fra esseri umani. Si crea un triangolo prima complicato, poi sempre più profondo, fra la commissaria e i suoi due collaboratori, che vivono per lei. Elena Sofia Ricci ha rappresentato uno di quegli incontri magici che accadono raramente nella vita. Un incontro che mi porterò sempre nel cuore, abbiamo creato un personaggio unico, che non somiglia a nessuno fatto in precedenza e tocca al cuore gli spettatori. Almeno me lo auguro”.

A proposito di Elena Sofia Ricci, l’innamoramento lavorativo di Carlei è pienamente ricambiato, a quanto dice lei stessa. “Carlo ha diretto questo che chiamo un film in tre puntate in maniera incredibile. Ha il senso del magico che mette in ogni storia che racconta, è moderno, attento sensibile e ora è più un amico prezioso che un regista. Sono super felice e orgogliosa di aver partecipato a questo progetto. Mi hanno proposto un nuovo ruolo di commissaria e non volevo farlo, non ne potevo più, cercavo cose nuove. Poi me l’ha presentato per bene la produttrice e ho letto il romanzo e ho pensato che dovevo farlo, senza discussione. Mi sta molto a cuore l’infanzia violata, chi ha una ferita infantile ci si riconosce. Quasi tutti da bambini abbiamo subito una ferita che ci ha cambiato la vita. Teresa è una donna unica con un passato doloroso che l’ha fatta diventare ruvida, spigolosa e antipatica a tratti. È respingente ma capace di empatizzare in maniera molto forte con i bambini, ma anche per certi versi con i kiler. Si domanda quale razza di inferno deve aver passato una creatura per diventare capace di tanto orrore. Non possono solo essere accusati, ma anche compresi, questi ex bambini violati”.