Endless Love: Asu, vittima o carnefice? Ecco che cosa ne pensiamo

Endless Love ci ha fatto innamorare di alcuni personaggi, e ce ne ha fatti detestare degli altri. Asu, ad esempio, fa più tenerezza o rabbia? Ecco la nostra opinione al riguardo...

Sicuramente, Asu non si è mai risparmiata. In nome dell'odio che prova per i Kozcuoglu, ed in nome dell'amore che prova per Kemal, senza mai scomporsi troppo, ha compiuto ogni genere di azione, anche le più criminose, una fra tutte il tentato omicidio ai danni di Nihan. Nonostante ciò, la mora potrebbe far sorgere in noi un sentimento di compassione: è pur sempre una persona adulta che continua a leccarsi le ferite della bambina che fu, quella costretta a crescere lontana dall'affetto famigliare. Eppure, proprio non riesce a starci così simpatica… ma perché? Ecco che cosa ne pensiamo!

Endless Love: La triste storia di Asu...

Asu è uno dei personaggi più controversi di Endless Love, senza ombra di dubbio. La mora ha sempre un'espressione dolcemente malinconica stampata sul volto: la vita non è stata tenera con lei. Infatti, Asu è cresciuta lontana dalla sua famiglia di origine, perché, per salvarla dalla furia di suo padre Galip, convinto che lei fosse stata concepita al di fuori del matrimonio, sua madre Mujgan l'ha dovuta affidare alle cure del caro vecchio Hakki. Quest'ultimo, però, l'ha tirata su sussurrandole all'orecchio che nella vita avrebbe dovuto avere un solo obiettivo, ossia vendicarsi di chi non le aveva permesso di godere dell'affetto famigliare, lo spregevole papà e, di riflesso, anche il fratello, l'ancor più spregevole Emir. Ma mentre cercava di portare a termine il "compito" assegnatole, la giovane continuava imperterrita a cercare qualcos'altro, ovvero l'amore che le era stato negato da bambina...

Endless Love: Asu alla disperata ricerca di amore...

Asu ci fa un po' di tenerezza: ci appare come una donna che continua disperatamente a provare a soddisfare il suo spasmodico bisogno di essere amata in modo incondizionato. Dato che i suoi genitori non hanno mai potuto svolgere questo ruolo, e quindi non l'hanno mai potuta far sentire protetta dal loro amore, lei si è messa presto alla ricerca di un compagno di vita che potesse sopperire a questa terribile mancanza. Asu è sempre stata follemente innamorata di Kemal, che, però, l'ha sempre vista soltanto come una buona amica. Inizialmente, l'ingegnere si sentiva persino in colpa, non potendole dare ciò che voleva da lui; poi, qualcosa è cambiato, poiché Kemal si è reso conto che lei non era una persona dal cuore puro come pensava, anzi: ha tramato e continua a tramare nell'ombra - per giunta in combutta con Emir - per riuscire a separarlo una volta per tutte da Nihan.

Endless Love: Asu, assassina a sangue freddo!

Asu è convinta che Kemal finalmente l'amerà quando Nihan sarà fuori dei giochi, ed è per questo motivo che, alla fine, arriva addirittura a pianificare ed ordinare il suo omicidio. La mora assolda uno scagnozzo per manomettere i freni dell'automobile della rivale in amore, in modo tale che si schianti e muoia sul colpo. Purtroppo per lei, la pittrice riesce a salvarsi. In conclusione, di che tipo di personaggio stiamo parlando? Asu, a differenza di Emir, non è dichiaratamente malvagia: si nasconde dietro una maschera di cera. Inoltre, a differenza di Zeynep, la quale si lascia puntualmente sopraffare dalle emozioni, non perde mai il controllo. Insomma, i suoi modi gentili e pacati la rendono insospettabile, ed invece in buona sostanza è una spietata assassina. Ciò che la contraddistingue da tutti gli altri personaggi di questa soap, infatti, non è tanto la sua perfidia, quanto piuttosto il suo sangue freddo, che la rende poco "umana"... ed è per questa ragione che ci fa rabbrividire più di tutti gli altri!

Endless Love va in onda su Canale 5 il giovedì alle 21:20 ed il sabato alle 14:40.