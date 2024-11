Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Vildan pronta ad uccidere Zeynep per vendicare Ozan!

Anticipazioni TV

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Vildan, scoperto che Zeynep potrebbe essere l'assassina di Ozan, le punta contro una pistola. Sopraggiunge Nihan, la quale prova a fermare la madre; tuttavia, la loro colluttazione culminerà con l'esplosione di un proiettile... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Zeynep nei guai, nelle Nuove Puntate di Endless Love

Mentre noi vediamo Zeynep traferirsi a casa di Hakan per sottrargli le prove di cui è in possesso, temendo di poter essere incastrata per l'omicidio di Ozan, i telespettatori turchi sanno bene che le cose si complicheranno notevolmente per la giovane. Messa alle strette da Kemal, il quale è sempre più vicino alla verità, Zeynep confessa che cosa sia accaduto la notte del delitto: lei andò a trovare il marito in ospedale, ma restò in quella stanza soltanto per qualche istante prima di andarsene. Tuttavia, il Soydere non è convinto che la sorella gli abbia detto tutto, così continua ad incalzarla e, parallelamente, ad indagare. Zeynep, sentendosi con le spalle al muro, arriva persino a tentare il suicidio, ma, per fortuna, il fratello riesce a raggiungerla per tempo e a salvarla...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep incastrata!

Emir propone a Zeynep di collaborare. L'imprenditore suggerisce alla sua ex amante che, forse, l'unica chance che ha per salvarsi è tentare di addossare la colpa su qualcun altro, e, neanche a dirlo, fa il nome di Kemal. Se riusciranno ad incastrare quest'ultimo per l'omicidio di Ozan, allora Zeynep allontanerà finalmente ogni sospetto da lei. Inizialmente, Zeynep non sembra per niente d'accordo, poi, però, Emir mette in mezzo il loro figlioletto in arrivo, allora la ragazza cede ed accetta di assecondarlo. Tuttavia, pronti a procedere con la seconda parte del loro diabolico piano, Zeynep decide di tirarsi indietro: non se la sente di tradire il fratello in questo modo. Lo spregevole marito di Nihan, furibondo, si affretta a punirla, inviando contemporaneamente alla moglie e al Soydere un video in cui si vede la mora mentre cerca di soffocare il consorte con un cuscino. Certa che quella sia la prova della colpevolezza di Zeynep, la Sezin, fuori di sé, l'aggredisce, gridandole contro di essere un'assassina. Subentra Asu, che - in combutta con Emir - la porta via per metterla in un luogo sicuro...

Anticipazioni Endless Love: Vildan vuole uccidere Zeynep!

Emir vuole far scappare Zeynep, ma Nihan riesce ad intercettarla. Tra le due esplode un altro scontro fisico, ma la Sezin si ferma non appena nota che Zeynep sta perdendo sangue. Preoccupata per il bambino che la giovane porta in grembo, la pittrice mette da parte il suo odio e la trasporta subito in ospedale. Qui, Nihan chiama Kemal e gli chiede di raggiungerla. Quest'ultimo, allora, sprona Zeynep a raccontare ad Hakan come siano andate realmente le cose la notte del delitto di Ozan, conscio che lei sia stata aiutata ed incastrata. Nel mentre, però, l'imprenditore si mette in moto e, dopo essersi accertato che Zeynep ed il bebè stiano bene, la porta via. Emir è ancora intenzionato a far fuggire la mora, ma Vildan, pensando che abbia davvero le mani sporche del sangue dell'amato e compianto figlio, la rintraccia e le punta una pistola contro. Interviene la figlia, che prova a fermarla; inizia una colluttazione, che culmina con l'esplosione accidentale di un proiettile che, fatalità, colpisce alla spalla Zeynep. Quest'ultima si salverà?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.