Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal ha ammazzato Asu!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Endless Love, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Tutto fa pensare che Kemal abbia assassinato Asu... ma sarà davvero così?

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Asu è scomparsa nel nulla: a casa non c'è, il suo letto è vuoto... ma sporco di moltissimo sangue. Kemal non ha ricordi di ciò che è successo la sera prima, ed è persino ferito: tutto fa pensare che sia stato lui a fare del male a sua moglie. Ma sarà davvero così oppure qualcuno sta provando ad incastrare il Soydere? Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Asu inchiodata, nelle Nuove Puntate di Endless Love

Mentre noi vediamo Kemal e Nihan continuare a cercare la verità in merito al misterioso omicidio di Ozan, i telespettatori turchi sanno bene che stanno per fare una scoperta tanto importante quanto inquietante. Dopo che tutti i sospetti si sono concentrati su Zeynep, che la pittrice ha persino aggredito verbalmente e fisicamente, il protagonista e la Sezin riescono a rintracciare Gurcan, un uomo che ha finto di essere un infermiere per girare indisturbato in ospedale la notte del delitto. Una volta che viene messo con le spalle al muro, Gurcan vuota il sacco: è stato assoldato da Asu per avvelenare un ragazzo, appunto Ozan.

Endless Love Anticipazioni: Asu è morta?

A fronte di ciò che hanno appena scoperto, Kemal ed Asu iniziano a pensare che Ozan sia morto perché è stato avvelenato - su ordine di Asu -, mentre Zeynep continuava a pensare di aver ucciso il marito soffocandolo con un cuscino. Pertanto, i due si mettono subito sulle tracce della sorella di Emir per costringerla a dire la verità. Tuttavia, nel momento in cui raggiungono l'abitazione del Soydere, quella in cui convive con Asu, si ritrovano davanti ad una scena sconvolgente: il letto è pieno di sangue, e della donna non c'è traccia...

Anticipazioni Endless Love: Kemal carnefice o vittima?

Che cosa è realmente accaduto ad Asu? Mentre Galip è sempre più convinto che ad ucciderla sia stato Emir, sospetto che, tra l'altro, ha anche Mujgan, Kemal è preda dei dubbi. Infatti, quest'ultimo si rende conto di non avere dei ricordi nitidi della sera precedente. Tramite alcuni flashback, il Soydere si rivede mentre la incontra per farle firmare le carte del divorzio. Come se non bastasse, l'ingegnere ha un profondo taglio sulla mano, e non ha memoria di come se lo sia procurato. Sperando di poterci vedere più chiaro, Kemal si mette a visionare i filmati delle videocamere di sorveglianza, e così scopre che sembra proprio che non sia mai uscito di casa. Il giovane ha davvero fatto del male alla moglie oppure qualcuno sta cercando d'incastrarlo?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.