Elisa Isoardi torna in Rai e lo ammette: ''Mi sentivo spenta e un po’ smarrita''

Elisa Isoardi torna alla conduzione in Rai con Linea Verde Life. La presentatrice si racconta e svela dettagli inediti e privati.

Tornerà il 16 settembre su Rai 1 la bellissima presentatrice Elisa Isoardi con il programma Linea Verde Life. Una notizia bellissima per i suoi fan ma anche per la conduttrice che, nei suoi 40 anni, finalmente torna sulla rete pubblica e può festeggiare. Ecco cosa ha svelato Isoardi sugli impegni televisivi e a proposito della sua vita sentimentale.

Elisa Isoardi rinasce a 40 anni, le sue parole

Elisa Isoardi è pronta a voltare pagine, tornando su Rai 1 con Linea Verde Life a partire dal prossimo 16 settembre. La presentatrice è al settimo cielo, finalmente torna dove tutto è iniziato ma lo fa con uno spirito rinnovato, dopo l’addio a La Prova del Cuoco e all’ex compagno Matteo Salvini, ma anche dopo una serie di apparizioni televisive di ben altra portata come la partecipazione a L’Isola dei Famosi. Al settimanale Gente, Isoardi ha ammesso di sentirsi in una fase di rinascita professionale e privata, felice oltre ogni misura di essere stata ricontattata dai vertici di Viale Mazzini dopo un periodo non facile.

“Lo vivo come un ritorno a casa e sono davvero felice! Noi siamo quello che facciamo e, nel giugno 2020, ritrovarmi all’improvviso ferma per la chiusura de La prova del cuoco non mi ha fatto stare bene. Mi sentivo spenta, un po’ smarrita, non lo ricordo come un bel periodo”.

Elisa, infatti, ha confermato che seppur essere tornata in tv con reality show e con Ballando con le Stelle l’ha fatta sentire di nuovo apprezzata, nulla è paragonabile al fatto di tornare al timone di un programma tutto suo. Dopo aver rilanciato al mittente le accuse di chi crede che sia stata scelta come volto Rai dopo l’elezione di un Governo di destra, dunque ricollegandola alla sua love story con Matteo Salvini, Isoardi rivela qualche dettaglio inedito sulla sua vita privata. È single da quando ha chiuso con il noto politico e anche questa estate non la vedrà al fianco di nessun uomo.

“Sono profondamente serena da sola. Ho tanti amici, amiche, non sono alla ricerca di un compagno a tutti i costi. La mia realizzazione personale non passa attraverso il rapporto di coppia. Quando sei innamorata sogni la famiglia, pensi per due, quando non lo sei più, vai avanti con te stesso. Nella mia vita, in questo momento, al primo posto c’è Elisa […] Non ritengo che un figlio rappresenti per forza l’esaltazione massima di una donna. Se ci sono le condizioni, se c’è l’amore, la coppia e uno sguardo comune verso il futuro, ben venga, altrimenti va bene lo stesso. Ma mai dire mai, però”