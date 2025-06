Anticipazioni TV

Doppio gioco: stasera su Canale 5 la terza puntata della serie crime con Alessandra Mastronardi e Max Tortora

Questa sera, martedì 10 giugno, va in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata della serie crime Doppio gioco, con Alessandra Mastronardi nel ruolo di una donna ingaggiata dai Servizi Segreti per la rara abilità che possiede.