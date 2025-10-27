Don Matteo 15: Raoul Bova svela alcuni dettagli della nuova stagione a Il Festival dello Spettacolo

Anticipazioni TV

Don Matteo 15 arriverà su Rai1 dopo le vacanze di Natale e la nuova stagione promette un mix tra azione e spiritualità. A rivelarlo è stato lo stesso Raoul Bova, ospite de Il Festival dello Spettacolo, a Milano. Ecco le anticipazioni della fiction.

Don Matteo 15 sta per arrivare. Non manca molto al ritorno su Rai1 dell’amata Fiction con protagonista Raoul Bova, nei panni di Don Massimo, subentrato in canonica dopo la partenza di Don Matteo, Terence Hill, per un viaggio missionario. La nuova stagione della serie arriverà dopo Natale ed è una vera e propria sorpresa per i fan - come lo siamo noi - che non si aspettavano di rivedere così presto le avventure del sacerdote dal fiuto investigativo. Don Matteo era infatti previsto, come l’anno scorso, per l’inizio della primavera ma un cambio di programmazione Rai ha deciso che i nuovi episodi partiranno dall’8 gennaio 2026, quindi subito dopo la Befana.

Una grande sorpresa, lo dicevamo prima, come lo saranno anche le puntate inedite che mischieranno ancora di più l’azione e la spiritualità, portando Don Massimo a mettere in dubbio le sue stesse scelte. A rivelarlo è stato proprio Bova, ospite virtuale de Il Festival dello Spettacolo, che si è svolto dal 24 al 26 ottobre 2025 a Milano, promosso da TV Sorrisi e Canzoni. Scopriamo insieme cosa ha confidato l’attore durante il talk, a cui noi eravamo presenti, in cui si è parlato anche del suo impegno personale nelle opere di carità.

Don Matteo 15: Raoul Bova svela alcuna novità della nuova stagione a Il Festival dello Spettacolo

La nuova stagione di Don Matteo, la quindicesima, partirà dall’8 gennaio 2026 e sarà caratterizzata – ancora di più rispetto agli anni scorsi – dalla commistione tra avventura e spiritualità. È questa la prima notizia che Raoul Bova ha rivelato durante Il Festival dello Spettacolo, a cui l’artista non ha potuto partecipare fisicamente, a causa di un problema al ginocchio. Il talk si è quindi svolto in modalità virtuale, con un pubblico in sala desideroso di conoscere le novità su Don Matteo 15 ma anche curioso di scoprire qualcosa in più sull’amato attore.

Bova ha rivelato subito, lo abbiamo detto, che i nuovi episodi della fiction riporteranno l’azione di un tempo. Si tornerà ad avere un ritmo molto serrato nella narrazione e la stagione – lo abbiamo scoperto con una clip in anteprima – si aprirà con il ritrovamento da parte di Don Massimo e di Natalina, di una ragazza in difficoltà all’interno di una chiesetta di campagna, di cui il sacerdote e la sua perpetua si occuperanno. Un inizio che conferma il ritorno all’action e al mistero, come Terence Hill ci aveva abituato nei primi anni. Bova ha anche confessato che questo non sarà il solo “ritorno al passato”. Rivedremo anche le classiche riflessioni sul caso prima della fine dell’episodio, esattamente come succedeva con Don Matteo-Terence Hill, che prima di salutare lasciava un messaggio di speranza e di spiritualità agli spettatori. Don Massimo farà lo stesso ma questi insegnamenti varranno anche per lui, chiamato ad affrontare un momento molto particolare della sua vita.

Don Matteo 15: Don Massimo sarà messo alla prova

Bova ha rivelato che la quindicesima stagione di Don Matteo sarò un banco di prova per Don Massimo. Il sacerdote sarà messo davanti a dure prove, che mineranno le sue certezze e metteranno in dubbio le sue scelte di fede. Il prete si chiederà molto spesso se la giustizia divina sia davvero sufficiente e infallibile come gli è stato insegnato (e come ha creduto sino a ora) o se in realtà a volte è necessario che intervenga la giustizia umana. Il protagonista dovrà fare ordine nel suo cuore e comprendere se la sua vecchia vita da Carabiniere delle forze speciali non abbia ancora un peso troppo grosso nella sua attuale esistenza e se davvero sia pronto a lasciare andare il passato per dedicarsi a un cammino spirituale, che a volte si allontana dal terreno. Sarà quindi una stagione di domande e di prove, soprattutto nelle puntate che andranno dalla 7 alla 10, ma non mancheranno i pilastri di Don Matteo, ovvero il suo essere una commedia in grado di mixare il romantico con il famigliare.

Raoul Bova e l’impegno umanitario oltre il cinema e la TV

Questa commistione tra spirituale e azione accompagna anche la vita personale di Raoul Bova. Durante il talk si è parlato tanto dell’impegno professionale dell’artista, che ha indossato la divisa diverse volte e che si è trovato a lavorare su ruoli diversi, dalla commedia al dramma ma anche di quello umanitario, che lo ha spinto a sfruttare il suo lavoro per dedicarsi a documentari umanitari, in cui racconta di aver toccato con mano le difficoltà umane. Bova ha rivelato di aver realizzato un documentario in Siria, ancora inedito, e di aver visto con i suoi occhi la sofferenza e il dolore di un popolo distrutto dalle conseguenze della guerra. E non è stata la prima volta per l’artista, impegnato da anni in progetti umanitari e di sostegno, che lo hanno certamente aiutato a calarsi maggiormente nella spiritualità di Don Massimo e nelle difficoltà che il sacerdote, come abbiamo detto, si troverà ad affrontare. L'artista ha sottolineato quanto l’esperienza diretta con il dolore abbia arricchito la sua spiritualità e la sua umiltà, spingendolo a rivedere le proprie priorità ma anche di come lo abbia portato a volersi mettere in prima linea, anche sul lavoro, per un servizio pubblico pronto a insegnare e a portare valori nelle case degli italiani: ha poi aggiunto che il mestiere d’attore assume quindi una valenza molto importante per diffondere un messaggio e la notorietà che deriva da questo mestiere può portare a far conoscere bisogni e progetti.