Don Matteo 14: la Sesta Puntata va in onda Stasera su Rai1

Nuovo appuntamento con Don Matteo 14. La sesta puntata va in onda questa sera, giovedì 28 novembre 2024, su Rai1. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio di oggi.

Questa sera non perdete il nuovo appuntamento con Don Matteo 14. La sesta puntata della Fiction con Raoul Bova e Nino Frassica va in onda in prima serata su Rai1 e ci farà compagnia per altre tre puntate. Ma cosa succederà questa sera? Diego guadagnerà ancora punti con Vittoria, come ha fatto nella scorsa puntata? Giulia e Don Massimo riusciranno a recuperare del tutto quell’intesa che ormai hanno perso da anni e di cui hanno vaghi e dolorosi ricordi? Scopriamo insieme le Anticipazioni dell’episodio in onda oggi, intitolato L’ultima consegna.

Don Matteo 14: ecco cosa è successo nelle precedenti puntate

La nuova stagione di Don Matteo, la quattordicesima, ha portato a Spoleto tre nuovi personaggi, il Capitano Diego Martini, la PM Vittoria Guidi e Giulia Mezzanotte, la sorella di Don Massimo. Le tre new entry hanno conquistato il nostro cuore sin dalle prime puntate e nel corso dei cinque episodi andati in onda nelle settimane precedenti, li abbiamo visti crescere e maturare. A cambiare sono stati soprattutto Diego e Giulia. Il primo ha cominciato a mostrare il suo lato più tenero e romantico mentre la seconda è riuscita a mettere ordine nel caos della sua vita e nella puntata della scorsa settimana, ha finalmente dato retta ai consigli di suo fratello e ha fatto la cosa giusta consegnando Ivan e i soldi da lui rubati ai Carabinieri.

Nella quinta puntata andata in onda il 21 novembre 2024, Diego ha arrestato Egidio e ha scoperto un lato oscuro della sua vita. L’imprenditore è stato alla fine scarcerato e lui e Vittoria sono stati costretti a chiarirsi e a rimandare le loro nozze, saltate a causa dell’arresto. Il Capitano Martini, con il suo comportamento – meno freddo e distaccato rispetto al passato – ha dimostrato alla PM di essere davvero cambiato e la ragazza ha cominciato a guardarlo con occhi diversi, preludio – forse – di un colpo di scena inaspettato ma sperato dal Capitano… che però sembra essersi molto affezionato anche a Giulia, soprattutto dopo che la Mezzanotte si è rivelata una giovane assennata e giudiziosa e non più la testa calda che Matteo, alias Don Massimo, ricordava.

E Cecchini? Bè il Maresciallo è sempre il Maresciallo. Con lui non si rischia di annoiarsi e nel corso delle puntate ne ha combinato di ogni, arrivando persino a fingersi un affermato astrologo. La nostalgia di Don Matteo si fa però sempre sentire e nella quinta serata di Don Matteo 14, Nino è arrivato a immaginare di riparlare con il suo vecchio amico, dopo aver combinato un pasticcio che ha rischiato di mettere in pericolo la carriera di Martini.

Don Matteo 14: ecco cosa succederà nella sesta puntata in onda Stasera su Rai1

Questa sera su Rai1 andrà in onda la sesta puntata di Don Matteo 14. Cosa succederà? Ecco le anticipazioni dell’episodio intitolato L’ultima consegna.

Il Maresciallo Cecchini ha avuto un’idea per lui brillante, ovvero partecipare al gioco televisivo di Rai1, Reazione a Catena. Cecchini deve mettere su una squadra e ha molto poco tempo. Dopo diversi tentativi per trovare i compagni giusti, riesce a coinvolgere sia la PM, appassionata del quiz televisivo, sia il Capitano, che accetta solo per riavvicinarsi alla sua ex fidanzata. Ma qualcosa non va come sperato e sembra che sia prevista una modifica nel team del Maresciallo. Intanto Giulia è riuscita a cambiare lavoro socialmente utile e viene assegnata all’assistenza di una donna invalida… che però non ha alcuna intenzione di farsi aiutare da lei.

Don Matteo 14 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1.