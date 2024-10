Don Matteo 14, Anticipazioni Seconda Puntata: ecco cosa succederà Stasera, 24 ottobre 2024, su Rai1

Anticipazioni TV

Don Matteo 14 torna a farci compagnia stasera, giovedì 24 ottobre 2024. Scopriamo insieme cosa succederà nella seconda puntata della Fiction, in onda su Rai1. Come se la caveranno Don Massimo e il Maresciallo Cecchini con Giulia e il Capitano Martini?

Questa sera, giovedì 24 ottobre 2024, appuntamento con la seconda puntata di Don Matteo 14. La fiction con Raoul Bova e Nino Frassica è tornata la scorsa settimana a farci compagnia nelle prime serate di Rai1 e continuerà a farcela per altre nove episodi compreso quello di stasera. Ma cosa succederà a Don Massimo e al Maresciallo Cecchini, ora che a Spoleto sono arrivati Giulia e Diego Martini? Scopriamolo insieme.

Don Matteo 14: la trama della nuova stagione della Fiction

È una stagione ricca di grandi novità e di new entry quella di Don Matteo 14. La Fiction è tornata a farci compagnia, come abbiamo detto prima, lo scorso giovedì 17 ottobre 2024 e continuerà a farci compagnia sino a novembre inoltrato. Abbiamo già avuto modo di conoscere i primi tre nuovi personaggi, Giulia, Diego e Vittoria, entrati a far parte della grande famiglia di Don Matteo. Loro tre saranno al centro di una storyline romantica, che ci appassionerà e che non ci farà rimpiangere troppo la partenza di Anna e Marco che, ora lo possiamo dire, sono finalmente convolati a nozze. I due si sono trasferiti a Roma e hanno lasciato il comando dei Carabinieri a Diego Martini e il ruolo di PM a Vittoria Guidi. Don Massimo invece, ha rivisto sua sorella Giulia, una giovane problematica e con cui l’allora Matteo aveva furiosamente discusso a causa della morte del loro padre.

Nelle nuove puntate della Fiction vedremo Don Massimo fare i conti con il difficile rapporto con la sorellastra, ma anche con la difficile gestione della sua rabbia e del suo rancore. Riuscirà a perdonare così come recita la parabola del figliol prodigo, che lui racconta come una favola ai bambini del catechismo? Di certo gli darà una mano Natalina, che ha preso sotto la sua ala protettiva Giulia e le ha permesso di trasferirsi in canonica. Problemi anche in caserma. Cecchini ha avuto uno screzio e non da poco con il capitano Martini e dovrà recuperare, nel corso degli episodi, la sua fiducia anzi la dovrà proprio costruire. A casa di Nino ed Elisa arriverà poi Martina, la figlia del capitano Tommasi e della scomparsa Patrizia, che si rivela una ragazzina problematica, che deve ancora sbocciare. Ma ad appassionarci si sarà anche un altro triangolo amoroso e, come avrete già capito, i protagonisti saranno proprio Giulia, Diego, Vittoria ed Egidio il nuovo fidanzato della Guidi, con cui lei sta per convolare a nozze. Ma attenzione da questa seconda puntata arriverà anche Bartolomeo, per gli amici Bart, un ragazzo affetto dalla sindrome di Down, appassionato di api e dolcissimo. Don Massimo lo prenderà in custodia e lo porterà con sé in canonica.

Don Matteo 14, Anticipazioni: la Seconda Puntata va in onda stasera su Rai1

Don Massimo conosce il piccolo Bartolomeo, per gli amici Bart, in un podere delle campagne spoletine. Il bambino è un ragazzino affetto dalla sindrome di Down, molto dolce e allegro e ama moltissimo le api. Il padre di Bart è ricoverato in ospedale e il sacerdote decide di accoglierlo in canonica per dargli una mano. Cecchini intanto deve conquistarsi la fiducia del Capitano Martini, con cui non ha fatto un’iniziale bella figura. Il Maresciallo vuole farselo amico e si propone di aiutarlo a riconquistare la sua ex fidanzata Vittoria, la nuova PM.

Don Matteo 14 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1.