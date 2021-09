Don Matteo 13: l'addio di Terence Hill dopo l'ultimo ciak sul set della fiction (video)

Anticipazioni TV

Con un abbraccio della troupe si chiude l'esperienza di Terence Hill nella popolarissima serie tv di Don Matteo. Ecco il video dell'ultimo ciak dell'attore sul set della nuova stagione della fiction di Rai 1.

Era il 7 gennaio del 2000 quando l'allora 60enne Terence Hill debuttava su Rai1 in una fiction nella quale avrebbe recitato per la prima volta in italiano con la sua voce senza essere doppiato. Mario Girotti rientrava in Italia dagli Stati Uniti dove risiedeva da anni per questo esperimento che finì per rilanciare la sua carriera. Oggi, più di vent'anni dopo e con oltre 250 episodi realizzati, la partecipazione di Terence Hill alla fiction di Don Matteo arriva a conclusione. La popolare serie che nell'arco del tempo ha collezionato ascolti sempre crescenti, ed è un successo anche a livello internazionale, è arrivata alla 13esima stagione che andrà in onda tra pochi mesi per un totale di dieci serate. Scopriremo dunque quale sarà il destino dei personaggi che animano la cittadina di Spoleto, come Don Matteo si ritirerà dal servizio e quali saranno i compiti del nuovo sacerdote interpretato da Raoul Bova.

Don Matteo: Terence Hill lascia la fiction dopo 13 stagioni e oltre 20 anni

Nel giorno dell'ultimo ciak, tutta la troupe si è riunita intorno a Terence Hill per salutarlo e ringraziarlo. L'attore ha incarnato per tutti questi anni l'immagine di un uomo che con gentilezza e umiltà ha sempre creduto nel cambiamento e nel perdono, messaggi mai retorici in una società turbolenta come quella dei tempi attuali. Queste le parole di Luca Bernabei, produttore di Don Matteo con Lux Vide: "È vero, Terence ci lascia, ma vogliamo interpretare questa frase non in senso negativo ma anche e soprattutto in senso positivo. Vogliamo pensare all’eredità che Terence ci lascia in termini appunto di dedizione, fedeltà e soprattutto di amore per Don e per tutti i telespettatori che in questi 20 anni ci hanno seguito. Oggi dobbiamo essere all’altezza del mito che non ci lascia ma come un padre ci guarda da lontano e ci osserva crescere. Consapevoli dell’eredità di Terence, abbiamo il dovere di impegnarci ancora di più e di portarla avanti con la massima dedizione e responsabilità. Lo dobbiamo ai milioni di italiani che guardano la serie e a Terence. A lui vogliamo dire ancora una volta...grazie Terence Hill". Qui sotto il video con l'ultimo ciak di Terence Hill sul set di Don Matteo 13 e l'abbraccio della troupe al protagonista in una foto ricordo alla fine dell'ultima giornata di lavoro.