Domenica In, anticipazioni puntata 8 gennaio: tutti gli ospiti di Mara Venier

Dalle anticipazioni di Domenica In scopriamo insieme tutti gli ospiti che saranno presenti in studio da Mara Venier nella puntata di domenica 8 gennaio.

L'inarrestabile Mara Venier non si è fermata neppure durante le feste di questo periodo: sia il 25 dicembre sia il 1 gennaio 2023 è andata in onda con il suo programma Domenica In. Per la puntata di domenica 8 gennaio 2023 vi riveliamo chi saranno gli ospiti della conduttrice di Rai 1.

Domenica In anticipazioni: ospiti e sorprese che saranno presenti da Mara Venier

Le anticipazioni fornite da Blogo ci rivelano che tra gli ospiti della prossima puntata di Domenica In, in onda domenica 8 gennaio, Mara Venier avrà come ospiti Luisa Ranieri, che ritornerà nella serata di domenica con la seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco sempre su Rai 1.

La conduttrice avrà anche la possibilità di intervistare due mattatori della tv: i conduttori storici di Striscia la Notizia Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Ci sarà spazio anche per la musica, con i Boomdabash, tornati in classifica con Heaven insieme agli Eiffel 65.

Oltre a loro ci sarà Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova, autrice di un libro uscito recentemente. E, ancora, Antonio Albanese presente a Domenica In per raccontare il suo nuovo film Grazie ragazzi, insieme al regista Riccardo Milani.

Per raccontare la fiction Rai, Il nostro generale saranno presenti in studio Rita Dalla Chiesa e Sergio Castellitto, protagonista della miniserie.

