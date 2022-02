Doc - Nelle tue Mani non va in onda stasera: ecco perché è rinviata la nuova puntata della Fiction

Anticipazioni TV

Cambio dell'ultimo minuto sul palinsesto di Rai1: non va in onda Doc - Nelle tue mani.

Per un cambio sul palinstesto della prima serata di Rai1, questa sera giovedì 24 febbraio non andrà in onda la nuova e sesta puntata della seconda stagione di DOC - Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli che racconta la storia del medico Andrea Fanti e dei colleghi dell'ospedale in cui esercita la sua professione.

Doc - Nelle tue mani non va in onda stasera 24 febbraio: al suo posto un'edizione speciale del TG1

Come abbiamo appreso questa mattina dalle principali fonti di informazione, dopo un graduale avvicinamente dei mezzi pesanti dell'esercito russo al Donbass (l'area dell'Ucraina orientale dove scorre il fiume Donec), Vladimir Putin ha deciso di aprire il fuoco. Il presidente russo dice di non voler invadere l'Ucraina, ma di compiere un'operazione di demilitarizzazione per difendere i separatisti nell'est del paese. La condanna per questa decisione da parte di tutti i paesi occidentali è unanime e l'Unione Europea sta già preparando sanzioni finanziarie che limiteranno fortemente l'accesso russo ai mercati internazionali. Nel frattempo gli Stati Uniti non rimangono a guardare e il presidente Biden ha già fatto sapere di essere pronto a intervenire con la forza. In questo scenario, lo Speciale TG1 che andrà in onda seguirà in diretta l'evolversi della situazione. La sesta puntata di Doc - Nelle tue mani è dunque rinviata a giovedì 3 marzo 2022.

L'edizione Speciale del TG1 va in onda stasera 24 febbraio alle 21:25 su Rai1.