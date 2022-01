Doc - Nelle tue mani 2: video intervista a Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino e Alberto Malanchino

Anticipazioni TV

Abbiamo parlato con Spollon, Saurino e Malanchino in occasione del debutto della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, la fiction di Rai1.

Molte cose sono successe e succederanno nelle nuove puntate della fiction televisiva più seguita del momento. La seconda stagione di DOC - Nelle tue mani è iniziata e due puntate (quattro episodi) sono già andati in onda. Non sono soltanto le vicende del Dottor Fanti, interpretato da Luca Argentero, a lasciarci con il fiato sospeso. È a tutta l'equipe medica del policlinico Ambrosiano che siamo affezionati, nessuno escluso. Non è più possibile prendere le distanze dalle storie che si sviluppano su otto serate di Rai1 per un totale di 16 episodi, disponibili in streaming su RaiPlay dopo il primo passaggio televisivo. In occasione del debutto dei nuovi episodi della serie prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, abbiamo incontrato virtualmente Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino e Alberto Malanchino che interpretano rispettivamente i dottori Riccardo Bonvegna, Lorenzo Lazzarini e Gabriel Kidane, per una video intervista che si è svolta prima della messa in onda della prima puntata. Dunque gli eventi accaduti in quei due primissimi episodi non sono stati discussi.





DOC - Nelle tue Mani: la trama della seconda stagione

Al termine della prima stagione il Dottor Fanti era diviso fra due donne. Agnese, la moglie da cui non ricordava di aver divorziato e che continua ad amare, e Giulia, l’assistente con cui ha scoperto di aver iniziato una relazione, ma della quale dopo l’incidente non sapeva più nemmeno il nome. Doc ha trovato nel reparto la sua nuova famiglia e un nuovo equilibrio di vita. Lo ritroviamo proprio lì all’inizio di questa seconda stagione. Ma non può immaginare che genere di tempesta si stia per abbattere su tutti: la peggior pandemia degli ultimi cento anni, la prima nella storia di estensione globale, con Milano come epicentro mondiale. Doc e i suoi colleghi, come tutti i medici italiani, affronteranno l’emergenza Covid. Ma nei nuovi episodi della serie non indugerà sulla fase critica dell’emergenza sanitaria, raccontando invece il ritorno alla normalità dopo la fine della pandemia. Gli sceneggiatori racconteranno come Doc e il suo reparto, dopo essere stati in prima linea nella guerra contro il Covid, ricominciano a prendersi cura, con tutta l’empatia di cui sono capaci, dei pazienti che si affidano a loro in cerca di una diagnosi e di una nuova vita.