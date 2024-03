Doc Matteo? Attenzione all'incredibile crossover tra Don Matteo e Doc - Nelle tue mani

Anticipazioni TV

La terza stagione di Doc - Nelle tue mani incontra la 14ª stagione di Don Matteo. Il crossover andrà in onda giovedì 7 aprile su Rai1, subito dopo il finale di stagione della serie con Luca Argentero.

Andrà in onda domani sera giovedì 7 marzo alle 21:30 su Rai1 l'ottava e ultima puntata della terza stagione di DOC - Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli che racconta la storia del medico Andrea Fanti e dei colleghi dell'ospedale in cui esercita la sua professione. La serie ha avuto un successo incredibile, come ben sappiamo, tanto da ottenere l'onore di un remake sulla TV americana.

Gli spettatori si sono così appassionati alle vicende del Dottor Fanti e della sua equipe medica, che Rai Fiction e gli autori della serie hanno pensato di fare un regalo a tutto l'affezionato pubblico, presumibilmente lo stesso che apprezza anche le altre produzioni di successo delle prime serate Rai.

Il crossover tra Doc - Nelle tue mani e Don Matteo: quando e dove vederlo

Come vedete dalla foto in alto Luca Argentero / Andrea Fanti è immortalato in uno scatto storico con Nino Frassica / Nino Cecchini, maresciallo della caserma dei Carabinieri di Gubbio e successivamente di quella di Spoleto, nonché migliore amico di Don Matteo. Per capire cosa si sono inventati gli autori per far incontrare i due personaggi delle tanto amate serie, bisogna attendere il finale di stagione di Doc - Nelle tue mani, domani sera giovedì 7 marzo alle 21:30 su Rai1. Quindi non andate via, non spegnete la TV in anticipo. Questo è un assaggio di ciò che accadrà:

Il Maresciallo Cecchini è tesissimo per l’arrivo del nuovo capitano in caserma: deve essere tutto perfetto e tutti devono essere sull’attenti. Ed ecco che improvvisamente l’appuntato La Talpa arriva insieme ad un signore di 45 anni, un volto familiare… infatti si tratta proprio di DOC! E sarà lui a salvare La Talpa da un malore improvviso. Il Maresciallo lo ringrazia. Ma … se non è DOC il nuovo capitano … chi sarà? Lo scopriremo presto!