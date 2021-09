Dinner Club: Il trailer del nuovo show Prime Video con Carlo Cracco e sei star del cinema e della tv

Anticipazioni TV

Appuntamento sul servizio streaming con i sei episodi del food travelogue dal 24 settembre.

Il cibo come non vi è stato mai raccontato. Il 24 settembre arriva in Italia in streaming su Prime Video Dinner Club, un nuovo show in cui gli attori Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea sono protagonisti con lo chef stellato Carlo Cracco di sei avventurosi viaggi attraverso l'Italia alla scoperta di alcune delle meraviglie culinarie italiane e delle tradizioni locali in luoghi spettacolari. Scoperta, condivisione e tanto divertimento. Perché al Dinner Club si mangia ma soprattutto si ride, come si può cominciare ad apprezzare nel nuovo trailer diffuso dalla piattaforma.

In Dinner Club, lo chef viaggia con ognuno dei suoi inconsueti compagni assaggiando cibi straordinari e scoprendo territori sorprendenti e nascosti anche attraverso esperienze gastronomiche avventurose e a tratti comiche. Insieme, tutti i protagonisti si ritrovano poi a condividere sei cene punteggiate da racconti di viaggio, pietanze uniche e conversazioni divertenti e brillanti. Dalla Sicilia alla Maremma, dalla Puglia al Cilento, l'innovativo food travelogue riscrive le regole dei programmi di cucina in sei episodi - tutti disponibili dal 24 settembre - che fanno amare ancora di più la meravigliosa Italia, fanno scoprire prelibatezze che non sapevate di voler assaggiare e invitano a una cena tra vecchi amici che vorreste non finisse mai.