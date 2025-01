Democracy in America: su Sky TG24 e Sky Documentaries il reportage in tre parti per l'insediamento di Trump

Anticipazioni TV

Nei giorni precedenti la cerimonia che formalizzerà l’ingresso per la seconda volta di Donald Trump alla Casa Bianca, il canale all news di Sky propone Democracy in America, un reportage in tre episodi di Giovanni Troilo sulle divisioni negli USA di oggi.

Tra pochissimi giorni, il 20 gennaio, Donald Trump si insedierà per la seconda volta alla Casa Bianca, diventando il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Tra i molti approfondimenti che andranno in onda in questo periodo segnaliamo su Sky TG24 lo speciale Inauguration Day, con dirette il 20 gennaio, ma soprattutto, il 17, 18 e 19 gennaio sempre sul canale all news e su Sky Documentaries, il documentario in tre puntate di Giovanni Troilo Democracy in America, che racconta un Paese drammaticamente diviso.

Democracy in America: uno spaccato degli Stati Uniti attraverso una battaglia elettorale locale

Andrà in onda in tre parti alle 21 su Sky TG24, Sky Documentaries e sempre disponibile on demand, Democracy in America – Il ritorno di Trump in un Paese diviso, un documentario in tre puntate a cura di Giovanni Troilo, per esplorare uno spaccato autentico e profondo degli Stati Uniti attraverso la lente di una battaglia elettorale locale. Siamo nella Contea di Gregg, East Texas. Da un lato Marlena Cooper, la prima candidata democratica nera degli ultimi trent’anni; dall’altro Jay Dean, il candidato repubblicano uscente. Due visioni opposte si confrontano in un territorio da sempre considerato un feudo conservatore. Una sfida che va oltre la semplice contesa politica, diventando simbolo delle profonde divisioni che attraversano l’intera nazione. Democracy in America – Il ritorno di Trump in un Paese diviso non si limita a raccontare una competizione politica, ma si addentra nelle dinamiche di una comunità divisa, dove due mondi sembrano coesistere formalmente, ma nella realtà appaiono inconciliabili, seguendo da vicino i momenti salienti della campagna elettorale e raccontando non solo i candidati, ma anche le persone comuni che popolano questa contea, con le loro storie, paure e speranze.

L’approfondimento offre uno sguardo ravvicinato sul cuore pulsante dell'America profonda attraverso le storie di Marlena Cooper, di William McWhorter e Marty Rhymes, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Comitato Esecutivo del Partito Repubblicano della Contea di Gregg, figure chiave nel supportare Jay Dean e nel consolidare l’identità conservatrice della regione, ma anche di evangelici devoti, appassionati di armi, veterani, cheerleader e attivisti. Analizzando e raccontando, episodio per episodio, un aspetto diverso della vita politica e sociale della comunità e mostrando quanto la realtà locale possa rappresentare un microcosmo delle tensioni nazionali. Un mosaico umano che riflette le contraddizioni e le speranze di una nazione in cerca di un nuovo equilibrio. Frutto di un lungo e approfondito lavoro sul campo a contatto diretto con i protagonisti, il documentario è un viaggio affascinante attraverso un Paese in crisi d'identità, ma ancora capace di raccontare storie universali di coraggio, divisione e resilienza, alternando momenti di grande intensità emotiva a riflessioni profonde sulla democrazia e sul valore della partecipazione politica.