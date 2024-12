Davanti ai miei occhi, il quarto episodio della collana “Delitti in famiglia"

Anticipazioni TV

Il nuovo documentario del ciclo crime “Delitti in famiglia” condotto da Stefano Nazzi. In onda su Rai2 il 5 Dicembre alle 21.20

Davanti ai miei occhi è il prossimo capitolo del ciclo di documentari Delitti in famiglia, condotto dal giornalista Stefano Nazzi e prodotto da Next Different - communication company parte di “UNA - aziende della comunicazione unite”, in collaborazione con Rai Documentari.

Questo toccante documentario affronta il devastante impatto psicologico e emotivo subito dai figli delle vittime di femminicidio, spesso testimoni diretti delle violenze domestiche. Con un focus sulla resilienza di chi sopravvive, il documentario esplora le difficoltà pratiche ed emotive che questi orfani affrontano nel tentativo di ricostruire una vita spezzata.

Realizzato grazie al soggetto di Oscar Colombo e con la sceneggiatura di Massimo Chiellini e Sara Filippelli, il film racconta storie di trauma e rinascita attraverso la regia di Fabio Villoresi. Le testimonianze raccolte evidenziano non solo il dolore immediato della perdita, ma anche la lunga e faticosa lotta per ritrovare un equilibrio emotivo, in un percorso di ricostruzione che spesso dura tutta la vita. Le immagini sono curate dai direttori della fotografia Raffaele Salvoldi e Davide Trapani, con un visual storytelling di Raffaello Pavesi e musiche originali di Audio Network.

Il documentario utilizza materiale d'archivio proveniente da Rai Teche, La Gazzetta del Sud, La Sicilia, Malpensa24, Teleacras e VareseNews per contestualizzare e approfondire ulteriormente le storie presentate.

Stefano Nazzi, noto giornalista e scrittore, guiderà gli spettatori attraverso interviste esclusive e approfondimenti che svelano le sfide quotidiane di chi deve convivere con i ricordi di una tragedia familiare. "Davanti ai miei occhi" non è solo una testimonianza di dolore, ma anche una storia di speranza e resilienza.