Danza con Me: lo spettacolo di Roberto Bolle stasera in Prima Serata su Rai1

Un Capodanno ricco di spettacolo e di ospiti speciali, quello che ci aspetta stasera 1° gennaio 2023. L'étoile Roberto Bolle torna su Rai1 con il suo spettacolo di non solo danza, che ci farà compagnia in una serata magica. Ma scopriamo insieme cosa ci aspetta questa sera.

Un primo dell'anno in compagnia della grande danza. Questa sera, 1° gennaio 2023, va in onda in prima serata su Rai1 con Roberto Bolle e il suo Danza con Me. Lo show dell'étoile italiana, ormai appuntamento fisso dell'ultimo nel palinsesto televisivo dell'ultimo dell'anno, ci aspetta con uno spettacolo pieno di sorprese e ricco di ospiti speciali.

Danza con Me: Stasera un Primo dell'Anno speciale insieme a Roberto Bolle

Il 2023 si apre con uno spettacolo speciale dedicato alla danza ma non solo. Danza Con Me è un grande show, che ha ormai conquistato il pubblico italiano con il suo mix di talento, umorismo, poesia e bellezza. A condurre questa nuova edizione, in onda il 1° gennaio 2023, saranno Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi che accompagneranno Roberto Bolle e i loro ospiti, in una serata all'insegna dell'arte a tutto tondo. L'appuntamento è per le ore 21.25 su Rai1.

Danza con Me, ecco chi saranno gli ospiti di Roberto Bolle nella serata di oggi 1° gennaio 2023

Sul palco con Roberto Bolle e i conduttori Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi ci saranno grandi nomi dello spettacolo italiano. A cominciare da Elio, che promette di farci passare, anche quest'anno, una serata in compagnia di un “medley pauroso”. Si continuerà a ridere con Virginia Raffaele, che lo scorso anno ha infuocato il palcoscenico con Bolle, dando vita a un duo inaspettato e comico. Grande ritorno anche per Alberto Angela, il divulgatore più amato della TV, che con il suo “piglio scientifico” ormai da anni entra nelle case degli italiani per portarci in un viaggio alla scoperta del mondo.

New entry di questa edizione 2023 saranno Claudia Gerini ed Edoardo Leo, che insieme al padrone di casa daranno vita a un momento dedicato alle vacanze di Natale. Ci sarà poi Paola Minaccioni, che ci farà divertire con la sua solita ironia e con le sue competenze nella danza.

Si parlerà anche di musica con Dardust, pioniere della musica classica alternativa. L'artista, autore e produttore, ha firmato grandi successi italiani e per l'occasione ha riarrangiato un suo pezzo Dune (Space Suite), su cui Bolle metterà in scena la sua esibizione – dedicata alla Belle Epoque – Dancing Spirit. Ci saranno anche Dargen D'Amico, fresco dalla sua partecipazione come giudice a XFactor2022 e Blanco, che duetterà con Bolle sulle note di un noto ed emozionante brano del suo repertorio.

Ad accompagnare Roberto Bolle nelle sue esibizioni saranno numerosi corpi di ballo, chiamati per l'occasione. Per la prima volta, ad accompagnare l'etoile, ci sarà Les Ballets Trockadero De Montecarlo, diventato un fenomeno internazionale di culto. Questa sera Bolle e i suoi ospiti, nel pieno rispetto delle regole canoniche del balletto classico tradizionale, proporranno una versione rivoluzionaria ma anche comica di un pezzo iconico come La Morte del Cigno.

Balla con Me, di Roberto Bolle, va in onda stasera alle 21.25 su Rai1.