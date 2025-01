Dalla strada al Palco: le anticipazioni della seconda puntata, venerdì 17 gennaio in prima serata su Raiuno

Anticipazioni TV

Dalla strada al palco torna con una nuova puntata, oggi, venerdì 17 gennaio alle 21.30 su Rai 1 con la conduzione di Nek e Bianca Guaccero. Un viaggio nel mondo degli artisti di strada con le loro storie, il loro talento, la passione e la creatività.

Dalla strada al palco: le anticipazioni della seconda puntata, venerdì 17 gennaio 2025

L’edizione di quest’anno prevede numeri d’apertura che danno il via ad ogni puntata, coinvolgendo i conduttori, l’orchestra e il corpo di ballo. Ancora più protagonisti i “passanti importanti”: questa settimana saranno ospiti Gabriele Cirilli, Massimiliano Gallo e Valentina Persia, che saranno parte integrante dello show e interagiranno con gli artisti. Anche questa seconda serata sarà una grande festa, con gli interventi musicali di artisti affermati che compariranno a sorpresa per duettare e regalare un sogno ai talenti in gara.

Lo studio completamente rinnovato, affiancato da un grande palco esterno, continuerà ad ospitare anche le coreografie del corpo di ballo e i numeri di artisti di fama mondiale. Ad accompagnarli, la band del Maestro Luca Chiaravalli

Dalla Strada al Palco è una celebrazione dell’arte e della libertà di espressione: al centro dello show ci sono gli artisti e le loro storie, performer di ogni genere, provenienti da tutta Italia e dal mondo. Le performace saranno giudicate dal pubblico e dagli ospiti in studio che insieme, alla fine di ogni puntata, decreteranno i migliori che si sfideranno durante la puntata finale per aggiudicarsi il premio di miglior artista di strada d’Italia.

"Dalla strada al palco" nasce da un’idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Riccardo Sfondrini, Simona Iannicelli, Francesca Capua, Andrea Cancellario. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me. La regia è di Luigi Antonini.