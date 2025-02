Dalla strada al Palco: le anticipazioni della quinta puntata, venerdì 7 febbraio in prima serata su Raiuno

Anticipazioni TV

Dalla strada al palco torna con una nuova puntata, oggi, venerdì 7 febbraio alle 21.30 su Rai 1 con la conduzione di Nek e Bianca Guaccero, con una nuova puntata ricca di novità e spettacolo.

Dalla strada al palco: le anticipazioni della quarta puntata, venerdì 7 febbraio 2025

La nuova edizione di "Dalla Strada al Palco, la più grande festa degli artisti di strada, si avvia alla conclusione.

L’ultima puntata fa il pieno di ospiti: Luca Argentero, Ema Stockholma e Massimo Lopez. Ad esibirsi con gli artisti di strada anche Katia Ricciarelli, Ron e Big Mama. Il talent show condotto da Nek e Bianca Guaccero, andrà in onda venerdì 7 febbraio alle ore 21.30 su Rai 1.

Si concluderà così questo nuovo viaggio nel mondo degli artisti di strada con le loro storie, il loro talento, la passione e la creatività. Il format orginale, nato da un’idea di Carlo Conti, è prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me.



L’edizione di quest’anno, in cui Nek è affiancato da Bianca Guaccero, reduce dal successo di "Ballando con le Stelle", è ancora più coinvolgente grazie a una serie di innovazioni pensate per stupire e appassionare il pubblico. Numeri d’apertura spettacolari danno il via ad ogni puntata, coinvolgendo i conduttori, l’orchestra e il corpo di ballo.

La serata finale sarà una grande festa, con tantissimi ospiti che saliranno sul palco per sostenere gli artisti di strada finalisti ed esibirsi con loro: ci saranno anche Amii Stewart, gli Eiffel 65, i ballerini Tommaso Stanzani e Angelica Gismondo, il quartetto d’archi Alter Echo, Giusy Ferreri, Fausto Leali e Lorenzo Licitra.

