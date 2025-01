Dalla strada al Palco: le anticipazioni della quarta puntata, venerdì 31 gennaio in prima serata su Raiuno

Anticipazioni TV

Dalla strada al palco torna con una nuova puntata, oggi, venerdì 31 gennaio alle 21.30 su Rai 1 con la conduzione di Nek e Bianca Guaccero, con una nuova puntata ricca di novità e spettacolo.

Dalla strada al palco: le anticipazioni della quarta puntata, venerdì 31gennaio 2025

Venerdì 31 gennaio, alle 21:30 su Rai 1, torna l’appuntamento con Dalla Strada al Palco, il programma che celebra il talento e la passione degli artisti di strada, dando loro un palcoscenico televisivo per far conoscere al grande pubblico la loro arte straordinaria. Alla conduzione, Nek e Bianca Guaccero, che accompagneranno gli spettatori in questo viaggio affascinante tra le storie, la creatività e l’energia degli artisti provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da varie parti del mondo.

Il format originale, ideato da Carlo Conti, è prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, ed è pronto a regalare un’altra serata all’insegna dello spettacolo, delle emozioni e delle performance uniche nel loro genere.

Come da tradizione, anche in questa puntata non mancheranno i "passanti importanti", ovvero ospiti celebri che si uniranno al viaggio per osservare, commentare e interagire con gli artisti. Questa settimana, sarà il turno di due volti amatissimi del mondo dello spettacolo: Francesco Paolantoni e Marisa Laurito.

Ma non finisce qui! Anche in questo quarto appuntamento non mancheranno sorprese e colpi di scena. Alcuni artisti già affermati e noti al grande pubblico faranno incursioni inaspettate, salendo sul palco per duettare con i talenti in gara e rendere ancora più straordinarie le esibizioni. Le esibizioni saranno giudicate dal pubblico presente in studio e dagli ospiti speciali, che avranno il compito di selezionare i migliori talenti della serata. Solo i più meritevoli avranno la possibilità di accedere alla finalissima, dove si contenderanno il titolo di miglior artista di strada d’Italia.

