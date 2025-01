Dalla strada al Palco: da venerdì 10 gennaio in prima serata su Raiuno

Anticipazioni TV

Da venerdì 10 gennaio, torna in prima serata su Raiuno, il celebre format "Dalla strada al palco", un viaggio unico tra arte, passione e storie straordinarie.

Da venerdì 10 gennaio, torna in prima serata su Raiuno il celebre format Dalla strada al palco, un viaggio unico tra arte, passione e storie straordinarie. Quest’anno, a guidare il programma saranno Nek, già amato conduttore della scorsa edizione, e Bianca Guaccero, fresca vincitrice di Ballando con le Stelle, pronta a intraprendere questa nuova avventura televisiva. Prodotto da Stand By Me, il format celebra gli artisti di strada provenienti da tutta Italia e dal mondo, portando sul palco il loro talento straordinario e il rapporto unico che riescono a creare con il pubblico.

Al centro di Dalla strada al palco ci sono i performer, artisti di ogni genere, che con la loro creatività e passione emozioneranno il pubblico, condividendo anche le loro storie di vita. Le esibizioni spazieranno tra musica, danza, acrobazie, magia e molto altro, trasformando ogni puntata in un’esperienza indimenticabile.

A rendere ancora più magiche le serate ci saranno ospiti d’eccezione: nella prima puntata, Fiorella Mannoia calcherà il palco con il suo carisma inconfondibile, mentre Albano sorprenderà tutti, camuffandosi da artista di strada a Lecce. E non finisce qui: ogni puntata promette colpi di scena e momenti emozionanti, in cui anche i passanti giocheranno un ruolo importante.

Bianca Guaccero: una rinascita e un nuovo ciclo

In un’intervista esclusiva a SuperGuida TV, Bianca Guaccero ha espresso tutta la sua gioia per questa nuova sfida:

"Sono felice perché sto facendo quello che amo. C’è una bellissima atmosfera e questo non è scontato. Mi sto trovando benissimo a lavorare con Nek, una persona estremamente generosa e genuina. Questo è un momento bellissimo per me e ringrazio chi mi ha permesso di essere qui, soprattutto il pubblico che mi ha sostenuto a Ballando con le Stelle."

La partecipazione al talent show di Raiuno ha segnato un punto di svolta nella carriera di Bianca, che ha raccontato:

"Più che una rinascita, è l’apertura di un nuovo ciclo. Il decennio precedente si è chiuso poco prima di Ballando e ora ne è iniziato un altro. È un momento bello e spero di non tornare indietro."

Oltre al successo professionale, Ballando con le Stelle ha regalato a Bianca anche l’amore. La conduttrice ha infatti ufficializzato la sua relazione con Giovanni Pernice, suo insegnante durante il programma. Bianca ha accennato alla possibilità che Giovanni possa fare un’incursione a Dalla strada al palco:

"Stiamo facendo di tutto per far sì che succeda, anche se lui è molto impegnato con il suo tour. Sicuramente, però, andrò io a trovarlo perché mi manca."

Dalla strada al palco: l'arte di strada protagonista

Dalla strada al palco si conferma un format che celebra la bellezza dell’arte e delle storie autentiche. Ogni puntata sarà un mosaico di talento e umanità, capace di conquistare il cuore degli spettatori e ricordare che, spesso, le storie più straordinarie nascono proprio dalla strada. L’appuntamento è fissato: non perdetelo!

La nuova edizione di "Dalla Strada al Palco" debutta con una festa all’insegna dell’arte di strada. Esibizioni dal vivo, musica, danza, street food per uno spettacolo autentico tra arte e improvvisazione: un evento straordinario, sullo sfondo di una piazza unica nel cuore di Roma, per illustrare tutte le novità del programma tv che quest’anno torna con una nuova veste ricca di soprese e spettacolo. Un viaggio emozionante nel mondo degli artisti di strada con le loro straordinarie storie, il loro talento, la passione e la creatività. “Dalla Strada al Palco” è molto più di uno spettacolo: è una grande festa, un inno alla creatività, un omaggio all’arte di strada e al suo potere di emozionare e unire.

L'evento si prepara a debuttare con una serata indimenticabile, una vera e propria festa che celebra l’arte di strada in tutte le sue forme. Un evento unico che avrà luogo in una piazza iconica nel cuore di Roma, trasformata per l’occasione in un palcoscenico a cielo aperto, dove arte, improvvisazione e spettacolo si fonderanno in un’esperienza magica e irripetibile.