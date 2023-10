Cuori 2: Stasera la Prima Puntata della Nuova Stagione della Fiction di Rai1

Anticipazioni TV

Debutta questa sera 1° ottobre con la prima puntata la nuova stagione della fiction di Rai1 intitolata Cuori, ambientata nella Torino di fine anni 60.

Va in onda stasera domenica 1° ottobre alle 21.25 su Rai1 la nuova stagione della fiction intitolata Cuori che, come ricorderete, racconta una storia dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni 60 rivoluzionò la allora nascente cardiochirurgia, sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti della scienza.

L’ultimo episodio della prima stagione si era chiuso con Cesare (Daniele Pecci), operato al cuore e sospeso fra la vita e la morte. Il primo episodio della nuova stagione si apre nel luglio del 1968, nove mesi dopo, e rivela che il sogno d’amore di Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) non si è compiuto. Da una parte Delia non ha potuto rivelare a Cesare il sentimento che prova per Alberto, dall’altra Alberto ha scelto di restare accanto a Karen (Romina Colbasso), che lo ha reso padre. Storia chiusa? Quel che è certo è che il cuore di Delia viene messo a dura prova dall’incontro con l’ispettore Marcello Giraudo (Alessandro Tersigni), uomo affascinante che arriva alle Molinette per seguire un’indagine: si è verificata una morte misteriosa in ospedale. Incidente oppure omicidio?

Cuori 2: la Trama della Prima Puntata della Fiction di Rai1

Episodio 1 - Il mestiere di vivere

Il reparto delle Molinette è radunato al cimitero monumentale di Torino e si stringe attorno a Delia per offrire le proprie condoglianze. Ma non si tratta del funerale di Cesare Corvara.

Episodio 2 - Più forte di tutto

Diventato padre, Alberto deve affrontare una nuova sfida: Luisa ha avuto una crisi cardiaca, forse causata dagli elettroshock che avrebbero dovuto curarla. È un duro colpo per il reparto.

Cuori 2 è stata realizzata in co-produzione da Rai Fiction, Aurora Tv e Rai Com, prodotta da Giannandrea Pecorelli per Aurora TV, in collaborazione con Centro di Produzione TV Rai di Torino. La regia è di Riccardo Donna e ha come protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino.

La prima puntata di Cuori 2 va in onda questa sera domenica 1° ottobre alle 21:25 su Rai1.