Cucine da Incubo: Stasera su Sky Uno va in onda la terza missione impossibile di Antonino Cannavacciulo

Anticipazioni TV

La nuova missione impossibile di Antonino Cannavacciulo è a Misilmeri, a pochi chilometri da Palermo. Scopriamo tutte le Anticipazioni del terzo appuntamento, su Sky Uno e NOW, con Cucine da Incubo.

Questa sera - domenica 16 aprile 2023 - Antonino Cannavacciulo torna con le missioni impossibili di Cucine da Incubo, in onda su Sky Uno alle ore 21.15 e in streaming in esclusiva su NOW. Cannavacciuolo vola in Sicilia per aiutare i gestori e il personale di Al Veliero, ristorante di Misilmeri, comune della città metropolitana di Palermo. Scopriamo insieme le Anticipazioni del secondo appuntamento, che vedremo oggi:

Cucine da Incubo: Anticipazioni Terza Puntata in onda stasera su Sky Uno

Nella terza puntata di Cucine da Incubo, Antonino arriverà a Misilmeri, comune da poco meno di 30mila abitanti e a una mezz’oretta di strada dal capoluogo, in soccorso del ristorante Al Veliero. Misilmeri racchiude in sé la ricchezza dell’agricoltura e della campagna unita a quella del mare; anche questo ristorante, all’apertura – oltre venti anni fa – voleva seguire lo stesso filone, ma ora c’è qualcosa che non funziona più per il meglio. Aperto nel 2002 a pochi chilometri da Palermo, con l’idea di rivoluzionare la cucina campagnola con piatti tipicamente di mare, oggi Al Veliero sta affrontando un periodo di tempesta che rischia di farlo affondare. I due titolari sono Letizia e Simone, marito e moglie da 30 anni, e rappresentano il perfetto luogo comune dello storico scontro tra sala e cucina. Letizia, capo sala (e a detta dello staff “vero capitano” del Veliero), esige la perfezione da tutti e richiama duramente chiunque cerchi di eludere le sue insindacabili indicazioni; Simone, chef tradizionalista convinto delle sue idee, ancorato a un passato fatto di menù fissi e piatti esageratamente abbondanti, vive nel ricordo di un ristorante che non è più il suo. Anche il resto dello staff composto da Ivan, Mario, Angela, Gaetano, Rosalia, è fermo al passato: con il tempo ha visto ogni slancio di innovazione e ripresa affogati dai malesseri prodotti dagli scontri continui tra le due anime del Veliero. Ormai stanco di questa situazione e di un rapporto sempre più incrinato con la moglie, Simone, per provare a raddrizzare la rotta del Veliero, ha deciso di chiedere aiuto a Chef Cannavacciuolo.

Cucine da Incubo: ecco dove andrà Antonino Cannavacciulo in questa stagione

Nei successivi appuntamenti di Cucine da incubo, in onda sempre di domenica su Sky Uno, Antonino Cannavacciuolo sarà impegnato in altre missioni impossibili a Cologno Monzese (Milano), in Colle Val d’Elsa (Siena), a Bogliasco (Genova) e a Porto Cesareo (Lecce).

Cucine da Incubo va in onda in prima serata su Sky Uno e in streaming solo su Now.