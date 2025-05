Cucine da Incubo: Antonino Cannavacciulo a Robbiate per il penultimo appuntamento della nuova stagione

Anticipazioni TV

Stasera, 11 maggio 2025, penultima puntata della nuova stagione di Cucine da Incubo. Antonino Cannavacciulo arriva a Robbiate, in provincia di Lecco, per aiutare il Ristorante La Tasca, una taverna in stile venezuelano diventata "un ring di scontri famigliari". L'appuntamento è su Sky e in Streaming su NOW.

Per la penultima puntata della nuova stagione di Cucine da Incubo, Antonino Cannavacciulo arriva a Robbiate, in provincia di Lecco. Nella la sua nuova mission impossible, in onda oggi domenica 11 maggio 2025, su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 – e in Streaming solo su NOW, lo chef cercherà di aiutare il ristorante La Tasca, ormai tormentato da liti famigliari. Ma scopriamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio.

Cucine da Incubo: Antonino Cannavacciulo arriva a Robbiate per aiutare il ristorante La Tasca

Antonino Cannavacciulo arriva a Robbiate, in Brianza, in provincia di Lecco per correre in soccorso del ristorante La Tasca. Il nome del locale, situato sul ciglio di una strada statale molto trafficata, arriva direttamente dalle taverne più popolari del Venezuela, in cui i clienti mangiano, ballano e passano delle serate divertenti. Purtroppo è tutto quello che non succede in questo ristorante, aperto da Giovanni, ex camionista, e da sua moglie Isabel, italovenezuelana. I due ora lo gestiscono insieme ai loro figli Armando e Giorgio.

La situazione sia nel locale che in famiglia è complicata. L’attività è in crisi a causa di debiti e di una clientela sempre più scarsa ma questa non è la sola preoccupazione per Giovanni e Isabel. I due sono preoccupati anche per Giorgio, ex pugile promettente che però, con la morte del suo allenatore, ha pian piano abbandonato lo sport. Da quel momento gli scontri tra il ragazzo e il padre sono diventati frequentissimi. Giovanni vorrebbe un futuro diverso per suo figlio, mentre il giovane pensa di aver deluso la sua famiglia e trasforma la sua insicurezza in rabbia e chiusura.

In questo episodio Antonino avrà un duplice impegno: aiutare a gestire gli affari e i conti, suggerendo modifiche al menu ma anche sostenere Giorgio, dandogli nuovi stimoli. Come in ogni puntata il locale sarà sottoposto a un make over totale, una ristrutturazione completa da compiere in tempi record.

Dopo la puntata di questa settimana, Antonino Cannavacciulo sarà chiamato a raggiungere l’ultima tappa che lo porterà a Montella in provincia di Avellino.

Cucine da Incubo va in onda ogni domenica su Sky - su Sky Uno alle ore 21.15 - e in Streaming solo su NOW.