Cucine da Incubo: Antonino Cannavacciulo a Montella per l'ultimo appuntamento della nuova stagione

Stasera, 18 maggio 2025, ultima puntata della nuova stagione di Cucine da Incubo. Antonino Cannavacciulo arriva a Montella, in provincia di Avellino, per aiutare “La Brasserie” e per riportare la pace tra due fratelli dalle personalità opposte. L'appuntamento è su Sky e in Streaming su NOW.

Per l'ultima puntata della nuova stagione di Cucine da Incubo, Antonino Cannavacciulo arriva a Montella, in provincia di Avellino. Nella la sua ultima mission impossible, in onda oggi domenica 18 maggio 2025, su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 – e in Streaming solo su NOW, il viaggio dello Chef si chiuderà a Montella, in provincia di Avellino, nel ristorante “La Brasserie”. Lì lo chef dovrà riportare la pace anche tra i due fratelli Sergio e Ivano. Ma scopriamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio.

Cucine da Incubo: Antonino Cannavacciulo arriva a Montella per aiutare il ristorante La Brasserie

L'ultima puntata di Cucine da incubo si conclude in Irpinia, in un ristorante che fino a qualche anno fa era uno dei più amati e frequentati della zona ma ora invece ha perso mordente (e con esso anche la clientela). Le scelte fatte dal titolare Ivano non hanno dato i frutti sperati: col passare del tempo il locale è diventato una via di mezzo tra un bar e un pub, compiendo una trasformazione che è stata criticata aspramente soprattutto da Sergio, fratello di Ivano e cuoco de "La Brasserie". La contrapposizione tra i due fratelli è anche tra due personalità ben diverse: Sergio è sanguigno e passionale, e accusa Ivano di essere incapace di prendere decisioni e di farsi rispettare dallo staff, oltre che di non aver rinnovato la cucina del locale che invece dovrebbe essere rustico e casereccio.

Antonino Cannavacciolo dovrà riportare la pace tra Ivano e Sergio, ma soprattutto dovrà fare in modo che la loro attività riesca a rimettere la cucina al centro: il segreto per far tornare “La Brasserie” ai fasti di un tempo potrebbe essere decisamente più semplice del previsto, se puntassero sulle tante eccellenze enogastronomiche della zona. Chef Cannavacciuolo arriverà nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù.

Cucine da Incubo va in onda ogni domenica su Sky - su Sky Uno alle ore 21.15 - e in Streaming solo su NOW.